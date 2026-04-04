İzmir Aliağa Belediyesi tarafından Aliağa Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde hizmete açılan Aziz Sancar Kütüphanesi, 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında ilçedeki öğrencileri ağırladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Aliağa'da Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilere, üyelik süreçleri ve kütüphane kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları sorma fırsatı bulurken, kütüphaneden seçtikleri kitaplarla okuma etkinliğine katıldı. Bu sayede öğrencilerin hem okuma alışkanlığı kazanmaları hem de kütüphane ortamını yakından deneyimlemeleri sağlandı.

Aziz Sancar Kütüphanesi, 4 bin 77 kitaba ulaşan koleksiyonuyla her gün hizmet vermeye devam ediyor. Kütüphanede üye sayısı 1339'a ulaşırken, 2026 yılı içerisinde toplam 3 bin 528 kitabın ödünç verildiği bildirildi. Aynı anda 70 kişiye hizmet verebilen kütüphane, öğrencilerin birlikte ders çalışabileceği sesli çalışma odasıyla da dikkat çekiyor. 7 yaş ve üzeri tüm vatandaşlara açık olan kütüphaneye üye olmak isteyenler, her gün 10.00-20.45 saatleri arasında başvuruda bulunabiliyor.