Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 'Otizm Bir Eksiklik Değil Farkındalıktır' diyerek anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu amaçla; otizmli çocuklar, aileleri ile birlikte 30 Ağustos Zafer Parkı'nda gerçekleşen oryantiring etkinliğinde buluştu. Çocuklar, oryantiring sporuna özel olarak hazırlanmış harita yardımı ile park içinde belirlenen kontrol noktalarını sırayla ve kısa sürede bulmaya çalışarak zihinsel ve fiziksel becerilerini geliştirme şansı buldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kapsayıcı, insan odaklı faaliyetlerini titizlikle sürdürüyor.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla; Gençlik ve Spor Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde otizmli çocuklar ve aileleri için 30 Ağustos Zafer Parkı'nda farkındalık etkinliği düzenledi. Düzenlenen oryanting etkinliği ile çocuklar hem becerilerini geliştirdi hem de sosyalleşti.

'OTİZM BİR EKSİKLİK DEĞİL, FARKINDALIKTIR'

Otizm genel anlamda; sosyal beceriler, tekrarlanan davranışlar, konuşma ve sözel olmayan iletişimle ilgili zorlukları ifade eden bir farklılık olarak tanımlanıyor. ABB, otizmin bir eksiklik olmadığını vurgulayarak; otizmli çocukların ve ailelerinin yan yana gelmesini sağlayan bir etkinliğe imza attı. Oryantiring sporu olarak adlandırılan bu eğitimde; çocuklar, kendileri için hazırlanmış özel harita yardımıyla park içinde belirlenen noktaları sırayla ve kısa sürede bulmaya çalışarak zihinsel ve fiziksel olarak pratik yapma imkânı buldu.

ABB Spor Eğitim Şefi İlknur Demirciçeşmesi, etkinlikte çocuklarla yan yana olmaktan mutlu olduklarını belirterek, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel çocuklarımız ile birlikte aileleriyle beraber doğayla iç içe keyifli bir atmosferde, keyifli bir deneyim sunmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz, otizm bir eksiklik değil; farkındalıktır. Bu farkındalığı spora da sporun iyileştirici gücüne de burada yansıtmış bulunuyoruz' dedi.