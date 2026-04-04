5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında KayseriKAY Talas Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Atıktan Sanata Geçmişten Geleceğe Okullar Arası Geri Dönüşüm Eserleri Yarışması' için tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çevre bilincini artırmayı hedefleyen yarışma, öğrencilerin geri dönüşüm konusuna sanatsal bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, atıkların sanata dönüşümünü anlatan video gösterimiyle devam etti.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Malkoçoğlu, projenin geniş kitlelere ulaşacağına dikkat çekerek, 'Bu süreç durgun suya atılan bir taş gibi dalga dalga yayılacak ve ilimizden başlayarak ülkemizde önemli bir farkındalık oluşturacaktır. Bu konuda sorumluluk almamız gerekiyor. Katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.' dedi.

ÇEVRE BİLİNCİNE KÜÇÜK YAŞ VURGUSU

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise konuşmasında çevre duyarlılığının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine vurgu yaptı. Talas'ta her gün yaklaşık 140 ton çöpün toplandığını belirten Başkan Yalçın, geri dönüşüm miktarının artırılmasıyla bu yükün azaltılabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

'Her gün 140 ton çöp Talas'ta toplanarak depolama alanına götürülüyor. Buna karşılık sadece 25 ton atık geri dönüşüme kazandırılıyor. Bu oranı ne kadar artırabilirsek o kadar başarılı oluruz. Yıllardır yürüttüğümüz projelerle çocuklarımızı teşvik ediyor, öğretmenlerimizin katkısıyla bu bilinci büyütüyoruz. Çocuklarımız çevre hassasiyetiyle yetişirse, ülkemizin geleceği adına çok önemli bir adım atmış oluruz.'

Vatandaşların geri dönüşüm konusundaki hassasiyetine de değinen Başkan Yalçın, 'Geri dönüşüm poşetinin bırakılmamasına yönelik gelen şikayetler aslında toplumdaki duyarlılığın göstergesidir. Bu beni mutlu ediyor.' ifadelerini kullandı.

YARIŞMADA SÜRPRİZ ÖDÜLLER

Yarışmanın finalinin Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda yapılacağını da belirten Başkan Yalçın, öğrencilerin ödüllendirileceğini kaydetti.

'ÖNEMLİ BİR FARKINDALIK'

Talas Kaymakamı İlyas Memiş ise projenin çevre bilinci açısından önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, '5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında okullarımızda duyarlılık oluşturacak bu anlamlı çalışmada emeği geçen Talas Belediyemize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Ortaya çok güzel eserler çıkacağına inanıyorum.' diye konuştu.

Çevreyi koruma bilincini sanatla buluşturan yarışma, Talas'ta sürdürülebilir bir gelecek adına atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.



