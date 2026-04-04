Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 62. Kütüphane Haftası kapsamında hazırladığı etkinlikler kitapseverlerden yoğun ilgi gördü. Şehrin kütüphanelerini miniklerin neşesiyle dolduran atölye ve kitap kulübü buluşmalarının yanı sıra yetişkinlere özel programlarda da kitapların dünyasına kapı aralanıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 62. Kütüphane Haftası kapsamında 28 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında her yaştan kitapsevere hitap eden geniş kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. İlk günden itibaren yoğun ilgi gören etkinliklerin düzenlendiği Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi, Balıkesir Millet Kütüphanesi ve Yeni Mahalle Kütüphanesi başta olmak üzere, şehrin kütüphaneleri miniklerin neşesiyle doldu. Kukla atölyelerinden 3 boyutlu kitap yapımına, origamiden etkileşimli kitap okuma saatlerine kadar çok sayıda etkinlikle çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırıldı.

KİTAPLARI SEVDİREN ETKİNLİKLER

'Kuvayımilliye Ruhuyla Okuyan Şehir' sloganıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan programda; okuma alışkanlığının şehrin tarihsel kimliği ve milli mücadele ruhuyla harmanlanması hedeflendi. Erken yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak için başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarına hitap eden etkinliklerde, kütüphaneler de okurlara tanıtıldı. Çocukların hayal dünyasını geliştirmeyi hedefleyen 'Hayalimdeki Kütüphane' ve 'Resfebe' gibi atölyeler yoğun ilgi gördü. Kitapseverler, kitap kulüplerinin yanı sıra atölye çalışmalarıyla da eğlenceli zaman geçirdi.

MİNİK OKURLAR KİTAP AYRAÇLARI TASARLADI

Okuma kültürünü artırmaya yönelik çalışmaları hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, minikleri, '10'un Ayracı' etkinliğinde buluşturdu. Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar kitap ayraçlarını tasarlayarak okumayı daha eğlenceli hale getirdi. Aileleriyle birlikte eğlenceli zaman geçiren minikler, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli aktivitelerle buluştu.

ETKİNLİKLER TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR

Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi'nde saat 14.00 itibarıyla gerçekleşecek olan 'Etkileşimli Kitap Okuma Atölyesi: Üç Kedi Bir Dilek' adlı etkinliğin yanı sıra aynı gün Yeni Mahalle Kütüphanesi'nde 'Kukla Yapımı Atölyesi' de minik okurları bir araya getirecek.İlk günden itibaren yoğun ilgiyle süren Kütüphane Haftası etkinliklerinin son gününde yarın saat 13.00'te Ülkü Adatepe Çocuk Kütüphanesi'nde 'Şu Yaramaz Tavşanlar' adlı etkileşimli kitap okuma atölyesi ve aynı gün saat 15.00'te Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi'nde Deniz Soruklu Evren'in 'Sevdalı Bulut' isimli müzikli masal anlatımı her yaştan kitapseveri buluşturacak.