“Pedallar dönüyor, iyilik büyüyor” temasıyla bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu” için farklı yaşlardan yaklaşık 800 bisiklet sever bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının önemini vurguladı.BURSA (İGFA) - Tophane Rotary Kulübü’nün organizasyonu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, Osmangazi Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Nilüfer Kent Konseyi, Osmangazi Kent Konseyi ve Mudanya Kent Konseyi’nin katkılarıyla düzenlenen “Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu”na yaklaşık 800 kişi katıldı. Bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen etkinlikte “Pedallar dönüyor, iyilik büyüyor” teması işlendi.

Başlangıç noktası Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı’nda düzenlenen törende konuşan Tophane Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gülseren Karabulut, “Dünya Motorsuz Taşıtlar Günü” dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek; bugünün temiz bir çevre, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı bir yaşam için pedalların gücünü hatırlattığını kaydetti. İyiliği çoğaltmak için çalıştıklarını da söyleyen Karabulut, bugün yapılacak çekilişlerde Bursa LÖDER’e bağış yaparak, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, sağlıklı yaşam için yaya ve bisiklet ulaşımını arttırmanın önemini vurguladı. Nilüfer Belediyesi’nin bisikletlilerin her zaman yanında olduklarını hatırlatan Karagöz, “Bisiklet yollarını arttırmaya çalışıyoruz. Bu yolları büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız ise Bursa’da bisikleti yaşam parçası yapmak için çalıştıklarını söyledi. Bu sayede karbon salınımının da azalacağını ifade eden Saldız, “Bizler de bu kapsamda bisiklet yollarını arttırıyoruz ve kullanımını teşvik ediyoruz. Yeşil Bursa idealini adım adım büyütüyoruz” dedi.

2440. Bölge Guvarnörü Adnan Sözeri, geleneksel hale gelen bisiklet turunun kazasız tamamlanması dileğinde bulundu. Bisiklet Federasyonu Bursa Temsilcisi Erdal Sevim ise bisikletin doğaya zarar vermeden hareket etmenin, sağlıklı yaşamanın ve dayanışmanın en güzel yollarından birisini sunduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından bisiklet severler, Atatürk Caddesi’ne doğru hareket etti. Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden ilerleyen bisiklet turu, Mudanya Mütareke Meydanı’nda son buldu.