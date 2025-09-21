Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden, TBMM 22. ve 23. Dönem Düzce Milletvekili ve hukukçu Metin Kaşıkoğlu, Medya Türk Haber ve İzmir Pusula gazetelerinin Genel Yayın Koordinatörü ile İGFA İzmir Temsilcisi Erkan Çakıllı tarafından ziyaret edildi. Samimi görüşmede, Türkiye’nin ekonomik durumu, adalet sistemi ve yerel yönetimlerin işleyişi masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Türk siyasetinin deneyimli isimlerinden Metin Kaşıkoğlu, gazeteci Erkan Çakıllı'yı ağırladı. Ziyarette, demokrasi, hukuk devleti ve özgür basının Türkiye'nin geleceği için kritik önemi vurgulandı.

Hâkimlik, serbest avukatlık ve Düzce Belediye Meclis Üyeliği’nin ardından iki dönem milletvekilliği yapan Kaşıkoğlu'nun TBMM’de hukuk, adalet ve yerel yönetimler alanında dikkat çeken çalışmalara imza attığını ifade eden Çakıllı, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “Metin Kaşıkoğlu gibi tecrübeli siyasetçilerle buluşmak, biz basın mensupları için bilgi ve perspektif açısından çok kıymetli” dedi.

Kaşıkoğlu ise genç gazetecilerin cesur ve özgür kalemlerinin toplumu aydınlatmadaki rolüne dikkat çekerek, basınla diyalogun her zaman devam edeceğini söyledi.

Ziyaret sonrası çekilen fotoğraf, dostane atmosferi yansıttı. Görüşme, siyaset ve medya arasındaki yapıcı diyaloğun önemini bir kez daha ortaya koydu.