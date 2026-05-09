Türkiye'nin en prestijli model yarışmalarından Top Model Of Türkiye, Hilton Piyalepaşa Doubletree'de gerçekleşti.

İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl Top Model Of Türkiye 1.cisi kadınlarda İclal Demir, erkeklerde Dilhan Divriku seçilirken gecede Altay ve Lara'da sahne aldı. Top Model 2.cisi Murat Çakın, Jessica Nova, üçüncü ise Emirhan Haraç ve Hacer Sahan seçildi.



Yarışma da jüri üyesi olan Lara, 'Keşke sanatçılar arasında da yarışma yapılsa. En iyi canlı şarkıyı söyleyene taç takılsa. Eskisi gibi ödül törenleri olsa keşke.' dedi. Lara, 34 beden oldum sabah akşam spor yapıyorum. Yaşam biçimi haline getirdim. 'İnsanlardan bayağı uzaklaştım diyen Lara, 'İzole yaşıyorum. Az insan bol huzur.

Son günlerde saat kaç olursa olsun telefondan görüntülü aranmakta zorbalık ve taciz diye düşünüyorum geçen gün sosyal medyamdan da yazdım. Samimi olmadığım insanlarda arıyor. Sanatçı olmayıp normal bir ev kadını olsaydım asla sosyal medya kullanmazdım. Hiç bir şekilde kullanmazdım. Bizim sosyal medyada işimizin gereği olmamız gerekiyor. 15 yaşına kadar kimlikle kullanılacakmış böyle yasalar ne güzel bunları onaylıyorum' dedi.