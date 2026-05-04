Murat Dalkılıç, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Anıl Durmuş'un konserine katıldı. Genç müzisyene destek veren Dalkılıç, sahneye çıkarak Durmuş ile birlikte 'Yalan Dünya' şarkısını seslendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Murat Dalkılıç, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Anıl Durmuş'u yalnız bırakmadı. Genç müzisyenleri her fırsatta destekleyen Murat Dalkılıç, konseri izlemek için Harbiye'ye geldi.

Konser sırasında Anıl Durmuş'un daveti üzerine sahneye çıkan Murat Dalkılıç, sevilen şarkısı 'Yalan Dünya'yı birlikte seslendirdi. İkilinin düeti Harbiye Açıkhava'yı dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

Murat Dalkılıç'ın bu jesti, müzik dünyasında genç isimlere verdiği desteğin bir örneği olarak gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.