Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Demet Akalın'ı 45 bin kişi izledi.

AYDIN (İGFA) - Demet Akalın, önceki akşam Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Aydın'da sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu gecede yaklaşık 45 bin kişi konser alanını doldurdu.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Akalın, sahne performansı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Festivalin en yoğun katılımlı etkinliklerinden biri olan konserle ünlü sanatçı bir kez daha rekora imza attı.

Gece boyunca coşkunun eksik olmadığı konser, renkli görüntülere sahne oldu.