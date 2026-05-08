ODTÜ kampüsünde Türk bayrağı açan öğrenci grubuna yönelik saldırı girişimiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik takip ve incelemeler sonucunda, olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayın detayları ve sürecin işleyişi şu şekildedir:

Gözaltı Süreci: Kimlikleri tespit edilen 6 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.

Hukuki İnceleme: Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi" gibi suçlamalar üzerinden dosya hazırlandığı belirtiliyor.

Güvenlik Önlemleri: Yaşanan gerginlik sonrası üniversite yönetimi ve emniyet birimleri, kampüs genelinde benzer olayların tekrarlanmaması adına güvenlik protokollerini artırdı.

Bu gelişme, son dönemde üniversite kampüslerinde yaşanan ideolojik gerginliklerin hukuki boyuta taşınması açısından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili yargı sürecinin detayları netleştikçe kamuoyu bilgilendirilmeye devam edecektir.