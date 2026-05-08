İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı, uzman isimlerin katıldığı panel ve oturumlarla devam etti. Çalıştayda kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, kültürel miras, yaratıcı endüstriler ve dijitalleşme konuları ele alındı. Ortaklaşa geliştirilecek bir politika sürecinin başlangıç noktası olarak oluşturulan Kültür Politikaları Belgesi Taslağı da kapsamlı şekilde analiz edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 7-8 Mayıs tarihlerinde 'İzmir Kültür Konuşuyor' başlığıyla düzenlenen İzmir Kültür Politikaları Çalıştayı'nın açılış konuşmalarının ardından yapılan oturumlarda fikir ve öneriler tartışıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapılan zirveye akademisyen ve uzmanlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yerel yöneticiler, bürokratlar, meclis üyeleri ve iş dünyasının mensupları katıldı.

'KÜLTÜR SADECE SANAT ETKİNLİKLERİ DEMEK DEĞİL'

Programın ikinci bölümünün açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Büyükşehir Belediyesi'nin kültür alanında yaptığı çalışmaları aktardı. Okyay, 'Veri tabanlı bir yönetimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İzmir'in kültür ekosistemiyle ilgili ciddi bilgi sahibi olduk. Kültürün sürdürülebilir kalkınmanın temel unsuru olduğunu biliyoruz. Kültür sadece sanat etkinlikleri demek değil. Demokrasi, katılım, miras, yaratıcılık, çevre ve sosyal kapsayıcılık kavramlarıyla doğrudan ilişkili. Burada bahsedilen iyilik halini, kentin sağlıklı olması, kültür-ekoloji ilişkisi, gastronomi gibi pek çok başlıkta inceliyoruz. Nerelerde farklılıklarımız var ve neleri geliştirmemiz gerekiyor, çalışıyoruz' dedi.

TASLAK METİNDEKİ ALTI TEMEL İLKEYİ AÇIKLADI

Çalıştayın tartışma metni olarak hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Politikaları Belgesi Taslağı; 'Kültürü Bir Hak Olarak Tanımlamak ve Kültüre Erişim', 'Kültür Yönetimi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi', 'Kültür Ekonomisi ve Yaratıcı Endüstriler', 'Kültürel Mirasın Korunması ve Yeniden İşlevlendirilmesi', 'İklim Krizi, Ekoloji ve Kültür Politikaları' ve 'Dijitalleşme, Yeni Teknolojiler ve Kültür Politikaları' olmak üzere altı temel eksen üzerine inşa edildi. Her eksen hem somut politika önerileri hem de gerçek tercih alanlarını ve yapısal gerilimleri işaret eden tartışma sorularını içeriyor. Prof. Dr. Pınar Okyay bunun bir taslak belge olduğunu belirterek 'Bu iki günün sonunda son halini alacak. Bunun bir başlangıç olduğunu bilelim. Buradaki katılımcı süreci doküman haline getiriyoruz. Öneri, eleştiri ve katkılarınız bizim için çok önemli' diye konuştu. Okyay'ın konuşmasının ardından 'Kültür Politikalarında Küresel Eğilimler ve Türkiye' başlıklı oturum gerçekleşti.

'KÜLTÜR KALKINMA ARACIDIR'

UNESCO Türkiye Kültürel İfadelerin Çeşitliliği İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Erman Demir ise 'Sürdürülebilirlik: Kent ve Kültür' adlı sunumu aracılığıyla önemli bilgiler verdi. Süreci sağlıklı ilerletmek adına konuşmasında sorular yönelten Demir, 'İzmir neyin şehir olmak istiyor? Ya da böyle bir kümelenmeye gerek var mı? Kültür bir kalkınma aracıdır. Her gittiğim toplantıda birinden bunu duyuyorum. Tamam artık herkes ikna olmuş bu konuya diyorum. Kalkınma derken kültürü ticarete çekmememiz lazım. Sabırlı politika yapmak gerekiyor. Şu an yürüttüğümüz süreci kastediyorum. Bunun paydaşlarıyla birlikte tartışarak, konuşarak yapılması lazım' diye konuştu.

Çalıştayın önemine değinerek sözlerine başlayan ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Koray Güler de, 'Kültür politikalarını çok boyutlu düşünmek önemli. Demokrasi çok önemli dünya barışı çok önemli. Coğrafyamızda yıkımlar gördük. İnsanlık tarihi boyunca da bunları gördük' dedi. Kültürel miras üzerinden konuşan Güler, 'Yerel yönetimlerin ve bağımsız kültür aktörlerinin karar alma süreçlerine katılımı çok önemli. Kültür ekonomisi de önemli. Dengeli ve hassas olmalıyız. Bu dengede ekonomik kaygıların daha güçlü tutulması kültürel mirasa zarar veriyor. Aşırı turizm, ticarileşme, metalaşma, mekânsal üretim baskısı pek çok alanda özgünlüğün kaybına yol açıyor. Kültür ekonomisini reddetmek yerine yeniden düşünmeyi önermeliyiz' açıklamasına imza attı.

VERİLERLE İZMİR

Program devam ederken İzmir Akdeniz Akademisi Akademik Kurul Toplantısı da paralel oturum şeklinde yapıldı. 'Verilerle İzmir'in Kültür Ekosistemi' başlıklı kısımda ise İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Bengi Polat önemli veriler sundu.

Kentte geçmiş yıllarda kültür üzerine yapılmış çalışmalara değinen Gökçen, 'İzmir kendi resmini çizmek, hangi kategoride, nerede durduğunu anlamlandırmak adına çalışmalara başlamıştı. 2009'da başlayan Kültür Çalıştayı'ndan bugüne geldik' dedi. Sunumundaki başlıklara değinen Gökçen, kültürel miraslar, ören yerleri, kütüphaneler ve koruma alanları, sanat kurumları, mekanları ve etkinlikleri, kültür merkezleri, görsel sanatlar, gösteri sanatları, kültür tüketimi ve medya, harcama örüntüleri, dijital dönüşüm, yerel yayıncılık, kültür turizmi, turist hareketliliği, konaklama altyapısı, tematik rotalar, kültür ve sanat eğitimi, toplumsal örgütlenme başlıkları altında yapılmış analizleri paylaştı.

Kültür yönetimi, yerel yönetimlerin finansmanı, yerel ölçekte kentte kültürün yönetiminin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilmesine dair bilgilendirme yapan Polat ise kültür hizmetlerinin sağlanması hakkında grafiksel veriler sundu. Kültürel tesislerin desteklenmesi ve düzenlenmesi ile yatırımların mekansal dağılımları hakkında konuşan Polat; tiyatronun yayılımı, erişilebilirlik, müzelere talebin artması konularına dikkat çekti. İstanbul ve Ankara'ya kıyasla İzmir'in ziyaretçi anlamında ön planda olduğunu hatırlatan Polat, bütçelerden ayrılan oranların düştüğünü belirtirken, kültür yatırımı yapılmayan ilçelere, turizmin etkilerine de değindi. Polat ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki kültürel üretim sürecinde belirleyici konumda olduğunu ifade etti.

Çalıştayın ilk günü tematik masa toplantılarıyla tamamlandı.