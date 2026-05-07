İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde genç bir Türk yapımcı, no-name gençleri bir araya getirerek özel bir mekanda benzersiz bir gençlik dizisi yapmak için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Dizi ile ilgili bilinenler şu şekilde:

18 yaşındaki Türk genç yapımcı ve yönetmen Kağan Bilgin, yıllardır üstünde çalıştığı 'Yaz Dostum' adlı gençlik ve yaz dizisi için düğmeye bastığını duyurdu. Başrolleri belli olan dizi, şimdiden sosyal medyada merak konusu oldu.

KAĞAN BİLGİN KİMDİR?

Tam adıyla Cemal Kağan Bilgin, 15 yaşından beri kısa filmler çektiği ve yurt dışından ondan fazla prestijli seçki sahibi olduğu bilinen Türk senarist, yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmenidir. 15 yaşında çektiği Deep Blue, TheAlley kısa filmleriyle de bilinen genç yapımcı, 16 yaşında Fujifilm ve Torkarm destekleriyle çektiği 'Ocean Dream' adlı 13 yurt dışı seçkili kısa filmi ve 2024 yılında henüz 16 yaşındayken Mutlu Patiler Derneği ile çektiği 'Doğu'da Bir Umut' belgesel dizisiyle öne çıkmaktadır. Genç yapımcının özel hayatıyla pek fazla bilgi bulunmasa da daha 18 yaşında olduğu bilinmektedir.

MUDANYA'DA GEÇİYOR

703 lakaplı Kağan Bilgin, yazdığı, yöneteceği ve şu sıralar yapım çalışmalarını sürdürdüğü 'Yaz Dostum'un Mudanya'da geçeceğini ve şimdiye kadar yapılmamış bir gençlik dizisine imza atacaklarını duyurdu.

Dizinin Mudanya'nın Rum evleriyle dolu tarihi dokusunda geçen benzersiz bir gençlik hikayesi olduğunu ileten Bilgin, 'Yaz Dostum'da o özlenen doğal ve samimi enerjiyi, doğal bir komediyi bulacaksınız. Hem samimi ve gerçekten doğal bir yaz dizisi ihtiyacını, hem de kaliteli bir gençlik dizisi ihtiyacını karşılayan bir dizi yapıyoruz.' ifadelerini kullandı. Dizinin konusuyla ilgili bilgi vermekten şimdilik kaçınan Bilgin, 'çok dokunaklı bir hikayeyle çıkacağız.' ifadeleriyle merak uyandırdı.

YAZ DOSTUM DİZİSİ KONUSU

Gün ve Rüyam'ın hikayesi

Dizi, ailesiyle Mudanya'da yeni bir başlangıç yapan 17 yaşındaki 'Rüyam' adlı bir genç kızın, çocukken ailesini kaybetmiş ve son seviye alzheimer hastası babaannesine bakmak için hem okuyup, hem de iki işte çalışan 'Gün'le bir yaz boyunca yaşayacağı olayları anlatacak. Dizinin bölümleri ilerledikçe yeni karakterlerin ekleneceğini ve heyecanın sürekli artacağını belirten Bilgin, 'çok ama çok tatlı ters köşelerimiz var, kimisi sizi çok eğlendirecek, kimisi de sizi bir anda buz gibi donduracak.' dedi.

RÜYAM'IN ASİ YAPISI

Dizinin başrolü olan Rüyam karakteri oldukça merak ediliyor. Dizinin yapımcısı Kağan Bilgin ise Rüyam hakkında sadece şunları söylüyor:

'Rüyam kelimenin tam anlamıyla kendine has, çok şahsına münhasır bir karakter. Biz kendi aramızda şöyle diyoruz, eğer yanımızda Rüyam varsa mottomuz 'her an her şey birbirine girebilir' diyoruz. Çünkü ne zaman ne yapacağını kendi bile bilmeyen bir karakterden söz ediyoruz, 5 dakika sonra ne yapacağını bile kestiremeyeceğiniz, kendi içinde çok çelişkili ve dengesiz bir karakter. Asıl onu tehlikeli yapansa cesareti, her an herkesle kavga edebilecek gereksiz bir öz güveni var. Bu da herkese her şeyi söyleyebilmesine ve arkasında mutsuz insanlar bırakmasına neden oluyor. Bu huyunun geçmişten gelen bir sebebi var.'

GÜN NASIL BİR KARAKTER?

'Gün kendine çok fazla yük oluyor, kötü olan her ihtimali hemen olacakmış gibi düşünüyor, beklediği kötü şeyleri kafasında çığ gibi büyütüp altında eziliyor. Araya Rüyam'da girince yükü iyice artıyor.'

YAZ DOSTUM OYUNCU KADROSU

Geçtiğimiz çarşamba Kağan Bilgin kendi sosyal medya hesabından özellikle TikTok ve Instagram'da çektiği videolarla milyonlarca gencin takip ettiği Savaş Bozkaya ile anlaştığını duyurdu.

Bilgin, iş birliğini; 'Hoş geldin @savasbzky1 ???? #Gün ???? #YazDostum @filmby703' notuyla paylaştı.

BAŞROLLER NO-NAME

Bilgin, 'Bu bir tüccarın para kazanmak için yaptığı bir dizi değil, bir sanatçının ürettiği doğallık üzerine kurulu bir dizi. Eğer başrollere ünlü birilerini koysaydık, seyirci orada oyuncuyu görecekti. Ama oraya daha önce görmediklerini birini koyarsam sadece karakteri göreceklerdi. Bu da istediğim şeydi' diyerek neden no-name oyuncularla çalışacağını açıkladı.

BAŞROL KIZ DANSÇI

Dizinin başrol karakteri 'Rüyam' için Anadolu Ateşi ve Ted Dans'ta dans eden ve tiyatro oyunlarında yer alan, dizideki gibi 17 yaşında bir genç kız olan Lara Mutlu ile görüşülüyor. Dizinin yapımcısının 2023 yılında çektiği Ocean Dream adlı kısa filmde de Lara Mutlu'nun yer alması dikkat çekiyor. Dizide Rüyam karakterini Lara Mutlu'nun canlandıracağı düşünülüyor ancak henüz kesinleşmediği tahmin ediliyor. Genç dansçı hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor.

ASLI ALTAYLAR, FERİT AKTUĞ, AYŞENİL ŞAMLIOĞLU DÜŞÜNÜLÜYOR

Dizide Rüyam karakterinin annesi olan 'Setenay' karakterini canlandırması için Akasya Durağı dizisinde Gülbin karakterini canlandıran Aslı Altaylar'a teklif gittiği öğrenildi. Dizinin yaratıcısı Kağan Bilgin, 'Setenay peyzaj uzmanı, çok huysuz ama bir o kadar da sevgi dolu bir anne. Çok enerjik, kıpır kıpır ve renkli biri. Bu karakter için Aslı Altaylar'dan daha uygun gördüğüm biri yok. Henüz kesinleşmiş bir durum yok, dönüş bekliyoruz.'

Dizi için düşünülen isimlerden biri de Ferit Aktuğ. Kavak Yelleri, Ufak Tefek Cinayetler, Eltilerin Savaşı gibi projelerde yer alan ve son olarak Doktor Başka Hayatta dizisinde 'Prof. Dr. Ekin Kurtulan' karakterini canlandıran Ferit Aktuğ, dizide Rüyam'ın babası olan ve bir TV kanalında dramalar müdürü olarak çalışan Uğur Balcı karakteri için düşünülüyor. Henüz diziyle anlaşma sağlanıp sağlanmadığı bilinmiyor.

ALZHEİMERLI BABAANNE ELMAS

Dizide Gün karakterinin babaannesi için Ayşenil Şamlıoğlu'na teklif gittiği öğrenildi. Son olarak Menajerimi Ara, O Da Bir Şey Mi ve Gelin Takımı projelerinde yer alan Ayşenil Şamlıoğlu, kabul ederse Gün'ün son seviye Alzheimer hastası babaannesi Elmas karakterini canlandıracak.

OYUNCULAR NETLEŞİYOR

Henüz nerede yayınlanacağı belli olmayan dizinin bir dijital platforma yapılacağı ve görüşmelere önümüzdeki hafta başlanacağı öğrenildi.

Sosyal medyada hangi platformda yayınlanacağı şimdiden en çok merak edilen bilgi olurken ne zaman ve nerede yayınlanacağı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin önümüzdeki yaz başı çekimlerine başlanacağı tahmin ediliyor.