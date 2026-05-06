İSTANBUL (İGFA) - Müzik, televizyon ve sanat camiasında pek çok ünlüyle birlikte yürüttüğü projeler, yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren iletişim danışmanı Özgür Aras, 14'üncü kitabını bitirmek üzere olduğunu ve Destek Yayınları ile anlaştığını duyurdu.

Bugüne kadar 13 kitabı yayımlanan Özgür Aras'ın eserleri arasında Özgürce, Beynimden Herkes Geçti, İnsan Yaşarken Anlamaz, Sevilmek Hasretiyle Perişanım, Güzel Günler Zorlu Yollardan Geçer, Bizim Ünlülerin Halleri, Henüz Tanışmadık, Senin Adın Bir Marka, Mutlu Aşk da Var, Kapıda Aşk Var , Aşk Ayrılıktan da Acı ve Gitmek Gerek Bazen yer alıyor.

Özgür Aras, Destek Yayınları Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu ile anlaşmasını pasta keserek kutladı. İkili, yeni kitabın Haziran ayında okuyucularla buluşacağının müjdesini verdi.