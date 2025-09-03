AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, Yeşilırmak Nehri Islahı 3. Kısım projesini yerinde inceleyerek, projenin Tokat’a modern bir vizyon kazandıracağını müjdeledi. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen çalışmalarda önemli ilerlemeler kaydedilirken, 40 metre açıklık ve 25 metre genişliğe sahip yeni köprü, şehrin iki yakasını birleştirecek.Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Merkez’de devam eden Yeşilırmak Nehri Islahı 3. Kısım projesi, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir tarafından yerinde incelendi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmaları yakından takip eden Aldemir, projenin geldiği aşama hakkında detaylı bilgi aldı.

Köprü, Ulaşımı Rahatlatacak ve Estetik KatacakAldemir, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, Yeşilırmak Nehri üzerindeki ıslah ve bent çalışmalarının Tokat için büyük bir dönüşüm projesi olduğunu vurguladı.

Projenin en dikkat çekici unsurlarından biri olan 40 metre açıklık ve 25 metre genişliğe sahip yeni köprünün, şehrin iki yakasını birleştirerek ulaşımı kolaylaştıracağını ve bölgeye estetik bir değer katacağını ifade etti. Milletvekili Aldemir, “Bu köprü, Tokat’ımıza bambaşka bir hava katacak. Proje tamamlandığında, yatırımın ne kadar doğru ve önemli olduğu hep birlikte görülecek” dedi.

İMALATLARDA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Projenin mevcut durumu hakkında bilgi veren Aldemir, harçlı pere imalatının 12.200 metresinin ve harçlı kargir brit imalatının 11 adetinin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, menfez ve panel çit imalatlarına kısa sürede başlanacağını duyurdu. Aldemir, DSİ’nin titiz çalışmalarıyla projenin hızla ilerlediğini ve Tokat’ın daha modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.

PROJE BÜTÇESİ 300 MİLYON TL’YE ULAŞTI

Aldemir, projenin başlangıç ihale bedelinin 79.788.578 TL olduğunu, ancak kapsamın genişlemesi ve artan maliyetler nedeniyle güncel bedelin 300 milyon TL’ye yükseldiğini açıkladı.

“Tokat’ımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan bir yatırımdır” diyen AK Partili Aldemir, projenin şehre kazandıracağı değerin bu maliyeti hak ettiğini ifade ederek, “Devlet Su İşleri’mizin özenle yürüttüğü bu proje, Yeşilırmak’a ve dolayısıyla Tokat’ımıza yeni bir vizyon kazandıracak. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu projede emeği geçen başta DSİ personelimiz olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Tokat’ımızı daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.