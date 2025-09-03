TBMM'de servis esnafının sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, servis esnafın devlet tarafından desteklenmesini talep etti.ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle servis aracının deposunun bugün 3 bin 445 liraya dolduğunu belirterek, zorunlu trafik sigortası tutarları ile servis araçlarının yedek parça ve bakım maliyetlerinin de yükseldiğine dikkati çekti.

Servisçiler için hasılata dayalı vergi düzenlemesinin getirilmesini ve bu esnafın devlet tarafından desteklenmesini isteyen Akdoğan, "Servisçimizin aldığı mazotun vergi yükü bu denli olmamalı. Servisçimiz, lastik, yedek parça ve akaryakıt alırken bu vergi yüküyle devam ederse servisçinin yükü veliye yansır. Veli, bu servis ücretleri altında ezilir ve çocuğunu servise yazdıramazsa olmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Akdoğan, basın toplantısı sonrasında servis aracını kullanarak esnafla Dikmen'de bulunan akaryakıt istasyonuna gitti.

Burada bin liralık yakıt alan Akdoğan, bu tutarla iki yıl önce 43,5 litre alınabiliyorken bugün 18 litre yakıt alınabildiğini canlı örnekle göstererek, "Türkiye'nin her yerindeki servisçi dostlarımızın hiç değilse bin lira verip 50 litre mazot alması gerekir" çağrısında bulundu.