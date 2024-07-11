Kentsel dönüşümden, trafiği rahatlatıcı çözüm çalışmalarına, Gümenek Piknik alanından kaldırım işgaline kadar merak edilen bazı konularda Tokat Haber'e konuşan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu "Yavaş yavaş hissedeceksiniz değişimi" dediNurhan İÇMEZ / TOKAT HABER

TOKAT (İGFA) - Tokat Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Kemal Özdilek ve Yazı işleri müdürü Nurhan İçmez ile Sayfa editörü Mihriban Koçaker Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentsel dönüşümden, trafiği rahatlatıcı çözüm çalışmalarına, Gümenek Piknik alanından kaldırım işgaline kadar gazetecilerin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

Tokat Belediyesi bünyesinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurulduğunu belirten Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bu müdürlüğü Kentsel Dönüşümden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Korkmaz'a bağladıklarını belirtti.

TRAFİĞİ RAHATLATMAK İÇİN EKİPLER SAHADA ÇALIŞMAYA BAŞLADI Yazıcıoğlu, "Başlıyoruz kale eteklerine, yavaş yavaş. Sonra altyapıya gideceğiz. Trafikle ilgili ekiplerimiz şimdi sahada. Kavşak düzenlemeleri yapıyor, akıllı sinyalizasyon sistemlerini oluşturmaya çalışıyor. Tabi bunların hepsi zaman alıcı, böyle kolay şeyler değil. Trafiği ölçüyorlar, yoğunlukları ölçüyorlar, hangi kavşaktan başlayacaklar. Yavaş yavaş hissedeceksiniz değişimi. Yavaş yavaş hissedeceksiniz" dedi.

İnsanların hızlı bir değişim beklentisi olduğunu belirten gazetecilere Başkan Yazıcıoğlu, "Bunların hiçbiri hızlı olacak işler değil. Trafiğin hiçbiri hızlı olamaz. Kentsel dönüşüm katiyen hızlı olamaz. Altyapı nasıl hızlı olacak? Yani İller Bankasından bir sürü ekip geldi. Üç sefer geldiler. Bütün sahayı taradılar. Şimdi onlarla alakalı kredilendirme çalışması yapılıyor. Bir şeyleri yapabilmek için önce aklını oluşturmak lazım. Aklı oluşmazsa, mevzuatı oluşmazsa, şartları oluşmazsa, koşulları oluşmazsa devam edemezsiniz." diye yanıt verdi.

BELEDİYENİN HİZMET BİNASI İÇİN DE ÇÖZÜM ÜRETİLECEK "Önce sen belediye olarak kurumsal bir yapıya sahip olacaksın" diyen Başkan Yazıcıoğlu sonra bunun yansıması olacağını ifade etti. Tokat Belediyesi'nin arkasında yer alan hizmet binasının kötü ve çürük olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen'in Tokat ziyaretinde bu binayı da kendisine gösterdiklerini burayla ilgili çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

GÜMENEK'İN 4'TE 1'İ AÇILACAK Tokat halkının piknik yapmayı sevdiğini bu yüzden Gümenek'in kısmi olarak açılması için çalıştıklarını söyleyen Yazıcıoğlu, "Şimdi belediye olarak düzenlemesini yapıyoruz. Bitmek üzere. 4'te birini açıyoruz. Açacağız, göreceksiniz. Bunu da paylaşacağız medyada. Çözülüyor yavaş yavaş. Ama beklemek lazım. Ben banklarımı oraya koyayım, tuvaletimi oraya koyayım, düzenlemesini yapayım. Ondan sonra çıkayım, açıklamasını yapayım. Aynı Karşıyaka spor kompleksindeki o basit iki tane, üç tane halı sahanın yenilenmesi gibi. Ama her şeyin zamana ihtiyacı var. Ama bu bahsettiğim diğer dört konu böyle ha deyince vatandaşı vay Mehmet Kemal Yazıcıoğlu geldi sihirli değneği vurdu, Gazi Osman Paşa dahil bütün yollarımız artık akıcı bir şekilde gidiyor. Yok öyle ya kardeşim. Mümkün değil öyle" ifadelerini kullandı.

ANKARA MAHALLESİ KONUSU Kentsel dönüşümde jeolojik açıdan sıkıntılı görünen ve tepki alan Ankara Mahallesi konusunda da konuşan Başkan Yazıcıoğlu, "Şimdi orayla alakalı bizim Derya Hanımlar ve Kentsel Dönüşüm Hayri Bey'de koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Bizim ilk yapacağımız şey diğer rezerv alanımız var bir tane. Küçük bir alanımız. Hemen vali yokuşumuz var. Oradan iki mahalleyi kurtarabiliyoruz. Eyüp bey 72 daireli bir proje yapmış. Biz o 72 daireyi daha da arttıracağız. Aslında toplamda bütün o kale eteklerinde dört tane mahallemiz toplasan toplasan mal sahipleri 500-600 kişi. Oradaki 2000 kişilik nüfus mal sahibi değil. Şimdi biz en az iki mahalleyi hemen yanına, hemen karşısına, yani çok uzaklaşmadan estetik açısından da, oraya biliyorsun tam Valiyokuşun orası, tam o eteklerinde rezalet binalar yapılıyor. O gibi değil. Yine tarihi dokuya uygun, o estetiğe uygun biraz daha yatay mimarı oraya bir projeyi yapmak üzereyiz. Onunla ilgili de kısmi bir kaynağımız var. Onu başlatıyoruz şimdi. Mesela orada iki mahallemizi oraya taşıyacağız. Geri kalıyor iki tane mahalle. Ona da bakacağız ne yapacağız. Ama bunu da tabii çevre ve şehircilik bakanlığından destek alarak yapmamız lazım. Bu bizim yapabileceğimiz ölçekte. Diğerlerini yapabilmemiz için büyük bir kaynağa, desteğe, süreci ihtiyacımız var. Zaten biliyorsunuz Bakan Bey gitmeden önce Erenler Mahallesi İle ilgili söz verdi. Gerekirse TOKİ'yi devreye sokarız, biz yaparız. Biz bu sözü hatırladık. Sözümüz bitti diyor. Problem var mı? Yok, şimdi ne yapmak lazım? Mevzuatı, prosedürleri, hak sahipleri, alt yapılarını oluşturmak lazım. Şimdi onlar bitiyor. O da en azından 1-2 ay sonra biter. Sonra sürecin ne olacağını ben çıkacağım, bütün kamuoyuyla paylaşacağım. Nasıl başlanacak, ne yapılacak, ne edilecek, ilk etapta ne olacak, biraz zaman" diye konuştu.

Kaldırım işgali ile ilgili şikayetlerin hatırlatılması üzerine Başkan Yazıcıoğlu, "Zabıta hep sahada. Şöyle şimdi kaldırım işgaliyle ilgili ben çok net bir tavır verdim. Şuana kadar yapılmış en kapsamlı denetimler yapılıyor. Tüm marketlerde, fırınlarda yapılıyorlar" dedi.

