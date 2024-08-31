Tokat, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Soner Sarıkabadayı sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan binlerce Tokatlı, ünlü sanatçının şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Nurhan İÇMEZ / Tokat Haber

TOKAT (İGFA) - Konserin başlangıcında sahneye çıkan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kısa bir selamlama konuşması yaparak halkı selamladı. Ardından MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, günün anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yaptı. Başkan Yazıcıoğlu ve Milletvekili Bulut, sanatçıya çiçek ve hediye takdim ederek teşekkürlerini sundu.

SONER SARIKABADAYI’NIN UNUTULMAZ PERFORMANSI

Soner Sarıkabadayı, konser boyunca izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Sertab Erener, Murat Boz ve Murat Dalkılıç gibi ünlü sanatçılara verdiği hit şarkılarından bazılarını seslendiren Sarıkabadayı, eski ve yeni birçok parçasını Tokatlılar için söyledi. Konsere özel olarak, 10. Yıl Marşı’nı da seslendiren sanatçı, büyük alkış topladı.

TOKAT’A VEDA: “EN KISA SÜREDE YENİDEN GELECEĞİM”

Konserin sonunda, Tokat halkına veda eden Soner Sarıkabadayı, ilk kez Tokat'a gelmekte geç kaldığını ifade ederek halkın coşkusundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanatçı, en kısa sürede yeniden Tokat’ta konser verme sözü vererek sahneden ayrıldı. Konser, yoğun alkışlar eşliğinde sona erdi.