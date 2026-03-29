Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Tokat ile İzmir arasında haftada 4 frekans olarak planlanan uçuşların başladığını duyurdu. İlk sefer Tokat Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek seferlerin ilki bugün (29 Mart 2026 Pazar) yapıldı.

İzmir'den kalkan ve Tokat Havalimanı'na iniş yapan ilk uçak, havalimanı ARFF ekipleri tarafından düzenlenen su takı seremonisiyle karşılandı.

Yeni uçuş hattının bölge ulaşımına önemli katkı sağlaması beklenirken, yolculara konforlu, emniyetli ve hızlı bir seyahat alternatifi sunulacağı ifade edildi.

✈️ İzmir-Tokat ve Tokat-İzmir hattında haftada 4 frekans olarak planlanan seferlerin ilki, bugün (29 Mart 2026) saat 08:25-09:00 arasında gerçekleşti.



✈️ Tokat Havalimanı'mıza iniş yapan ilk uçak, ARFF ekiplerimizce yapılan su takı seremonisiyle karşılandı. March 29, 2026

Yetkililer, Tokat ile İzmir arasında başlayan seferlerin hem turizm hem de ticaret açısından bölgeye hareketlilik kazandıracağını vurguladı.