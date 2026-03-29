Akçakoca'da D-655 Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araç kontrolden çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazası D-655 Karayolu Akçakoca-Düzce istikametinde yaşandı.
Tepeköy Kavşağı ile Çiçekpınar köyü kavşağı arasındaki virajda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı.
Kazada sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, araçta bulunan eşi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı kadın, Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yetkililer, bölgede artan kazalara dikkat çekerek sürücülere hızlarını düşürmeleri ve özellikle virajlarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, aynı güzergahta kazaların sık yaşanması, bölgede kalıcı önlem alınması gerekliliğini yeniden gündeme getirdi.