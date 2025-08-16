AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel ile birlikte, Eski Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Paşaoğlu, AK Parti İl Genel Meclisi Adayı Ferhat Kılıçarslan ve Gökdere Havzası Dernek Başkanı Ramazan Çakmak'ın organize ettiği "İsli Demlik" buluşmasında eski muhtarlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, Tokat'a yapılan yatırımlar ve şehrin geleceği konuşuldu.

TOKAT (İGFA) - İsli Demlik Buluşmasına ayrıca Tokat Haber Gazetesi İmtiyaz sahibi ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkan Yardımcısı Kemal Özdilek, İGF Tokat İl Temsilcisi Yakup Orakçı, Bakışlı Köyü eski Muhtarı Mustafa Çarklı, Dedeli Köyü muhtarı Mustafa Tosun, Yazıbaşı Köyü eski muhtarı İdris Dündar, Gökçeyol Köyü eski muhtarı Mehmet Türkmen, Gözova köyü eski muhtarı Ekrem Şimşek, Ormanbeyli Köyü eski muhtarları Celalettin Doğan ile Ömer Ayazcı, Gaziosmanpaşa Köyü eski muhtarı Veysel Paşaoğlu, Şehitler köyü eski muhtarı Mehmet Özkan, Efe Köyü eski muhtarı Hamza Turan ile Anadolu Basın Yayın Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Haber60 Gazetesi İmtiyaz Sahibi, Tokat Hürsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi İhsan Uluözlü, Yeniçağ Gazetesi Tokat Temsilcisi Kenan Kayhan katıldı.

"Tokat Şantiyeye Döndü, Her Yerde Yatırım Var"

AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer, konuşmasında Tokat'ın son 23 yılda büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını vurguladı. Kendi İl Genel Meclisi Başkanlığı dönemine atıfta bulunarak, önemli başarılara imza attıklarını belirtti. Tokat'a yapılan vizyoner yatırımların en somut örneği olarak Çamlıbel Tüneli'ni gösteren dizer, bu projenin Karadeniz ve Akdeniz arasındaki bağlantıda Tokat'ı cazip bir geçiş noktası haline getireceğini söyledi.

Başkan Dizer, Tokat'ın her köşesinin bir "şantiye" gibi olduğunu ifade ederek, özellikle tarım altyapısı ve Devlet Su İşleri (DSİ) yatırımlarının çok ciddi boyutlara ulaştığını anlattı. İl Özel İdaresi'nin köyleri adeta "kent köy" haline getirdiğini dile getiren Dizer, artık köylerde su, kanalizasyon, yol ve parke döşeme gibi temel altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Özel İdare'nin 2025 yılını "Yol Yılı" ilan ettiğini belirten Âdem Dizer, bu kapsamda yaklaşık 200 kilometre yol yapılacağını ve grup yollarının tamamının asfaltlanacağını müjdeledi.

Başkan Adem Dizer, "23 yıldır AK Parti iktidarı olarak, Tokat'ımıza vizyoner projeler kazandırmak için büyük bir gayret gösterdik. Benim de İl Genel Meclisi Başkanlığı yaptığım dönemde, şehir ve köylerimiz arasında bir köprü kurarak, sizlerin dertlerini kendi derdimiz bildik. Çamlıbel Tüneli gibi devasa projelerle şehrimizi Karadeniz ve Akdeniz arasında stratejik bir geçiş noktası haline getiriyoruz. Artık Tokat'ın her bir köşesi bir şantiye gibi. Tarımda, altyapıda, Devlet Su İşleri yatırımlarında çok ciddi mesafeler kat ettik. En büyük hedefimiz, köylerimizi kent standartlarına ulaştırmak. Bu konuda Özel İdare'miz çok başarılı işler yapıyor. Köylerimizde su, kanalizasyon, yol ve parke gibi temel altyapı sorunlarını neredeyse tamamen çözdük. Bu yıl Özel İdare'mizi "Yol Yılı" ilan ettik ve 200 kilometreye yakın yol çalışması yapıyoruz. Hedefimiz, grup yollarının tamamını asfaltla buluşturmak. Bu projelerin hayata geçmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, milletvekillerimize ve sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum.’’ ifadelerini kulandı.

2025 Yılı "Yol Yılı" İlan Edildi

Tokat İl Genel Meclisi Başkanı Ali İhsan Gürel de, üzerlerine düşen görevleri başarıyla yerine getirdiklerini, Özel İdare kaynaklarını etkin ve yerinde kullanarak önemli projelere imza attıklarını söyledi.

Başkan Ali İhsan Gürel ‘’ İl Genel Meclisi olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak, her kuruşun doğru yerde harcanması için büyük bir hassasiyet gösterdik. Hedefimiz, Özel İdare'mizin imkânlarını en iyi şekilde değerlendirerek, köylerimizi daha yaşanabilir ve modern hale getirmektir. Bu yıl başlattığımız sıcak asfalt çalışmaları ve diğer altyapı projeleri, bu hedefimizin en somut göstergesidir. Başarı, sadece lafta değil, sahada ve yapılan işlerde kendini gösterir." dedi.