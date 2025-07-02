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Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya 2025-2026 sezonunda başarılar dilendi.

TOFAŞ, yeni sezonda da Yiğitcan Saybir’in katkılarıyla başarıyı hedefliyor.

1999 doğumlu ve 2.03 metre boyundaki oyuncu, uzun forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 34 maçta ortalama 11.5 sayı, 5 ribaund, 1.5 asist, 1.1 top çalma ve 13.5 verimlilik puanı kaydeden Yiğitcan, FIBA Europe Cup’ta ise 13 maçta 11.6 sayı, 4.2 ribaund, 1.4 asist, 1.7 top çalma ve 14.5 verimlilik puanı ortalamalarıyla oynadı.

26 yaşındaki başarılı uzun forvet, forması altında kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakmıştı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Milli oyuncu Yiğitcan Saybir ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayarak 2025-2026 sezonu kadro çalışmalarını sürdürdü. BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Milli oyuncu Yiğitcan Saybir ile sözleşmesini 1 yıl uzattı.

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