TOFAŞ Basketbol Takımı, son olarak Safiport Erokspor'da forma giyen Birleşik Amerikalı forvet Tre'Shawn Thurman ile anlaşma sağladı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren TOFAŞ, forvet rotasyonuna bir takviye daha gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, geçtiğimiz sezon ligimizde Safiport Erokspor forması giyen Birleşik Amerikalı oyuncu Tre'Shawn Thurman ile sözleşme imzaladı.

Kolej kariyerinde Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Omaha ve Nevada Üniversitelerinde forma giyen, ardından 3 sezon NBA G-League'de deneyim kazanan Thurman, Avrupa'ya ilk adımını 2022-2023 sezonunda Belçika takımlarından Filou Oostende'de atmıştı.

Sonraki 2 sezonda ise Litvanya temsilcisi Wolves Twinsbet'te görev yapan Tre'Shawn Thurman, 2025-2026 sezonu öncesi Türkiye'nin yolunu tutarken, geride kalan sezonda Safiport Erokspor formasıyla Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 8 sayı (%33.3 üçlük)-2.6 ribaund-0.9 asist maç başı ortalamalarına imza atmıştı.

1995 doğumlu ve 2.01 cm boyundaki basketbolcu, uzun forvet (4) ve kısa forvet (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Atletizmi, enerjisi ve hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilen modern forvet profiliyle öne çıkan Tre'Shawn Thurman'a ailemize hoş geldin diyor; 2026-2027 sezonu için başarılar diliyoruz.

TRE'SHAWN THURMAN KİMDİR?

5 Aralık 1995 doğumlu ve 2.01 cm boyunda olan Birleşik Amerikalı basketbolcu Tre'Shawn Thurman, power forward (4) ve small forward (3) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

San Diego, California'da dünyaya gelen Tre'Shawn Thurman, kolej kariyerinde ilk olarak 2013-2017 yılları arasında Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Omaha'da forma giyerken ardından 2018-2019 sezonunda Nevada Üniversitesi'nde oynadı.

Profesyonel kariyerine ise NBA G-League'de Detroit Pistons'ın G-League takımında başlayan Thurman, 2 sezon Grand Rapids Drive'da forma giydikten sonra 2021-2022 sezonunda Sacramento Kings'in G-League takımı Stockton Kings'de görev yaptı.

Avrupa'ya ilk adımını 2022-2023 sezonuyla Belçika'da Filou Oostende ile atan Tre'Shawn Thurman, kulübüyle hem lig şampiyonluğu yaşadı hem de Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) arenasına 9 maçta yakaladığı 15.7 sayı (%56.4 üçlük)-6.3 ribaund-1.1 asist-1.1 top çalma maç başı ortalama istatistikleriyle harika bir giriş yaptı.

2023-2024 Sezonu öncesinde ise Litvanya temsilcisi BC Wolves Twinsbet Vilnius'a transfer olan Tre'Shawn Thurman burada 2 sezon görev yaptı. İlk sezonunda Litvanya LKL'de 41 maçta 10 sayı (%36.7 üçlük)-3.8 ribaud-1.2 asist; Eurocup'ta 18 maçta 14.3 sayı (%33.7 üçlük)-4.6 ribaund-1.7 asist maç başı ortalamalarını tutturan Birleşik Amerikalı oyuncu, 2024-2025 sezonunda ise Litvanya Ligi'nde 36 maçta 9.8 sayı (%33.6 üçlük)-3.2 ribaund-1.3 asist; Eurocup'ta 19 maçta 11.9 sayı (%37.3 üçlük)-4.2 ribaund-1.2 asist maç başı ortalamalarını sergiledi.

2025-2026 Sezonu öncesinde ise Safiport Erokspor kadrosuna dahil olan Tre'Shawn Thurman, geride kalan sezonda Basketbol Süper Ligi'ndeki 30 maçta 8 sayı (%33.3 üçlük)-2.6 ribaund-0.9 asist maç başı ortalamalarıyla oynadı.