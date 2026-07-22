Yıldırım Belediyesi'nin, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için başlattığı yaz spor okulları büyük ilgi görüyor. Modern, donanımlı ve hijyenik tesislerde; 18 farklı branşta verilen kurslarda eğitim alan çocuklar hem eğleniyor hem de spor yapıyor.

BURSA (İGFA) - 'Yıldırım'da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın' hedefiyle hizmet veren Yıldırım Belediyesi yüzme kursları ilçede en çok talep gören kursların başında geliyor. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Yunus Emre Spor Kompleksi, Mimar Sinan Spor Kompleksi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi, Karapınar Yıldırım Gençlik Merkezi, Erikli Yüzme Havuzu ve Vakıf Yüzme Havuzu'nda verilen kurslarda, 5-12 yaş arası çocuklar yüzme eğitimi alıyor. Haftanın 6 günü hizmet veren kurslara devam eden çocuklar, bir yandan yüzme öğrenirken bir yandan da sıcak yaz günlerinde havuzun tadını çıkarıyor.

12 AY SPOR İMKANI

Modern spor tesisleri, kursları, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarıdan başarıya koşan sporcularıyla Yıldırım'ın artık önemli bir spor kenti olduğuna vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'İnsan merkezli belediyecilik anlayışımızın bir yansıması olarak Yıldırım'da yaşayan her bir vatandaşımıza dokunmaya gayret ediyoruz. İnsanlara dokunmanın en etkili yollarından biri de spordur. Bunun bilinciyle bir yandan Yıldırım'a modern ve çok yönlü tesisler kazandırırken bir yandan da yaz ve kış spor okulları ile çocuklarımıza ve gençlerimize 12 ay spor yapma imkanı sağlıyoruz' ifadelerini kullandı.