ANKARA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi 27 Temmuz 2026 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunulan tezkerede, Somali'nin güvenlik ve istikrarının yalnızca bu ülke için değil, tüm bölgenin güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Tezkerede, Türkiye'nin 2011 yılından bu yana Somali ile siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik alanlarında çok yönlü iş birliği yürüttüğü belirtilerek, Somali güvenlik güçlerinin eğitimine, yeniden yapılandırılmasına ve terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğin sürdüğü ifade edildi.

Somali Federal Hükümeti'nin, iki ülke arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında; terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer tehditlerle mücadele için Türkiye'den destek talebinde bulunduğu aktarılan tezkerede, bu iş birliğiyle Somali'nin ekonomik kaynaklarının korunması, deniz yetki alanlarının güvenliğinin sağlanması ve Aden Körfezi ile Arap Denizi'nde uluslararası güvenliğe katkı sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Somali'deki görev süresi iki yıl daha uzatılmış oldu.