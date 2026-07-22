ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde 22 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 51'i tutuklanırken, 14'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. Bakanlık açıklamasına göre şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün sorumlularıyla irtibat halinde oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları tespit edildi.

22 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.



Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet: pic.twitter.com/8mgcBbdMO7 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2026

Açıklamada, FETÖ ve benzeri yapılanmalara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görev alan tüm personele teşekkür edildi.