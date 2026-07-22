13-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Uluslararası Dünya Kupasında yarışan İBB SK sporcusu Fatma Uruk, 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirerek toplamda 249 puanla şampiyon oldu.

İSTANBUL (İGFA) - İBB Spor Kulübü milli sporcusu Fatma Uruk, 13-19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen Uluslararası CMAS Serbest Dalış Dünya Kupası'nda şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı. 4 farklı günde yarışılan 4 ayrı branşın tamamında başarılı dalışlar gerçekleştirerek genel klasmanda toplam 249 puanla Dünya Kupası Şampiyonu olan İBB SK milli sporcusu, turnuvada tüm branşlarda başarılı derece elde eden tek sporcu ünvanını da kazandı.

MAVİ DERİNLİKLERDE 4 BRANŞTA TARİHİ BAŞARI

9 ülkenin katılımıyla, Uluslararası Su Altı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) gözetiminde gerçekleştirilen organizasyonda Fatma Uruk, katıldığı yarışlarda üç birincilik elde ederek şu derecelere ulaştı:

Monopalet ile Sabit Ağırlık (CWT): 71 metre

İp Destekli Serbest Dalış (FIM): 70 metre

Çift Palet ile Sabit Ağırlık (CWTBF): 68 metre

Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF): 40 metre

Geçtiğimiz Nisan ayında havuz (indoor) branşında elde ettiği Türkiye üçüncülüğünün ardından başarısını uluslararası arenaya taşıyan Fatma Uruk, bu dereceleriyle deniz (outdoor) branşlarında elde edilen ilk uluslararası dereceleri İBB Spor Kulübü'ne kazandırmış oldu.