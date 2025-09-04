TOFAŞ Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesi Medicana ile olan sağlık partnerliği sözleşmesini yeniledi. Medicana Bursa Hastanesi, 3 yıl daha kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenecek.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2025-2026 sezonu öncesinde Medicana Bursa Hastanesi ile olan sağlık partnerliği sözleşmesini yeniledi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2019 yılından bu yana süren iş birliğini 3 yıl daha uzatarak, Medicana’yı sağlık sponsoru olarak belirledi.

Medicana ile sağlık partnerliği konusunda 7 sezondur kesintisiz bir işbirliği yaptıklarını belirten Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, 2019 yılından bu yana kulübün sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana Bursa Hastanesi’ne teşekkürlerini iletti. Medicana gibi önemli bir markayla beraber olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Öngören, “Bu birlikteliğe 3 yıl daha devam edeceğiz. Buradan tüm Medicana Sağlık Grubu’na, Bursa Medicana Hastanesi’nin yöneticilerine ve yetkililerine, kulübümüze vermiş oldukları değerli destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

TOFAŞ Spor Kulübü ile sağlık sponsorluğu anlaşmasının 7. yılına gireceklerini vurgulayan Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Özcan Akan da, “Bu anlaşmayla birlikte 3 yıl daha Tofaş Spor Kulübü’nün sağlık sponsorluğunu gerçekleştirmeye ve takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Tofaş Basketbol Takımımıza 2025-2026 sezonunda hem FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde hem Türkiye liginde başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.