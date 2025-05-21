TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin’de düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup aşamasını 3’te 3 galibiyetle namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup aşaması sona erdi.
Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, Bursa şampiyonu olarak katıldığı organizasyonda C Grubu’nu da namağlup tamamladı.
Şampiyonanın ilk gününde Ankara Türk Telekom’u 76-63 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, ikinci günde de Türk Telekom’u 63-78 yenerek grup liderliğini garantilemişti. Üçüncü gün maçında da İstanbul Vardar’ı 81-73 skorla geçen Gemlik Basketbol, 3’te 3 yaparak son 8’e adını yazdırdı.
Gemlik Basketbol U18 Takımı, şampiyonanın çeyrek final mücadelesine 23 Mayıs Cuma günü çıkacak.
Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 11.00’de başlayacak ve Bursa ekibinin bu turdaki rakibi 22 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de A Grubu 2.’si ile B Grubu 3.’sü arasında oynanacak yükselme turu karşılaşması sonrası belli olacak.