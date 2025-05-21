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Mersin Edip Buran Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 11.00’de başlayacak ve Bursa ekibinin bu turdaki rakibi 22 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de A Grubu 2.’si ile B Grubu 3.’sü arasında oynanacak yükselme turu karşılaşması sonrası belli olacak.

Şampiyonanın ilk gününde Ankara Türk Telekom’u 76-63 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, ikinci günde de Türk Telekom’u 63-78 yenerek grup liderliğini garantilemişti. Üçüncü gün maçında da İstanbul Vardar’ı 81-73 skorla geçen Gemlik Basketbol, 3’te 3 yaparak son 8’e adını yazdırdı.

Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, Bursa şampiyonu olarak katıldığı organizasyonda C Grubu’nu da namağlup tamamladı.

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin’de düzenlenen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup aşamasını 3’te 3 galibiyetle namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda grup aşaması sona erdi.