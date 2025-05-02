TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. 3 Mayıs Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 28. haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlıyor. Ligde 17 galibiyet-10 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan ve play-off’a koltuğunu koruyarak saha avantajıyla girmek isteyen Bursa ekibi, Mersin Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından taraftarı önünde Bahçeşehir Koleji’ni de yenmek isterken; Mavi Yeşillilerde sakatlığı devam eden kaptan Tolga Geçim maç kadrosunda yer almayacak. Ligde geçen hafta Türk Telekom’u 79-74 yenmeyi başaran İstanbul temsilcisi ise 16 galibiyet-11 mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 85-78 kazanırken; TOFAŞ Basketbol Takımı evindeki mücadelede rakibini 8 sayı ve üzeri farkla yenmesi halinde normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ilk 4’teki yerini garantileyecek.

3 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.