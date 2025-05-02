Orhun Ene spor söyleşı̇lerı̇'nde gençlerle buluştu Orhun Ene spor söyleşı̇lerı̇'nde gençlerle buluştu

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında evinde Bahçeşehir Koleji ile karşı karşıya gelecek. 3 Mayıs Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak ve Bein Sports 5’ten canlı yayınlanacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 28. haftasında TOFAŞ, sahasında Bahçeşehir Koleji’ni ağırlıyor. Ligde 17 galibiyet-10 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan ve play-off’a koltuğunu koruyarak saha avantajıyla girmek isteyen Bursa ekibi, Mersin Spor karşısında aldığı galibiyetin ardından taraftarı önünde Bahçeşehir Koleji’ni de yenmek isterken; Mavi Yeşillilerde sakatlığı devam eden kaptan Tolga Geçim maç kadrosunda yer almayacak. Ligde geçen hafta Türk Telekom’u 79-74 yenmeyi başaran İstanbul temsilcisi ise 16 galibiyet-11 mağlubiyet ile beşinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 85-78 kazanırken; TOFAŞ Basketbol Takımı evindeki mücadelede rakibini 8 sayı ve üzeri farkla yenmesi halinde normal sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala ilk 4’teki yerini garantileyecek.

3 Mayıs Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00’de başlayacak. BeIN SPORTS 5’ten canlı olarak ekranlara gelecek karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: igf