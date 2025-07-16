TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu NBA patentli Fransız skorer Hugo Besson ile güçlendirdi.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu NBA patentli Fransız skorer Hugo Besson ile güçlendirdi.TOFAŞ Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Manisa Basket forması giyen 24 yaşındaki Fransız şutör gard Hugo Besson ile anlaşma sağladı.

2022 NBA Draftları’nda Indiana Pacers tarafından 2. tur 58. sıradan seçilen Besson, 2024-2025 sezonunda Basketbol Süper Ligi’nde (BSL) 29 maçta 16.6 sayı (yüzde 39.6 üçlük), 3.6 ribaund, 2.9 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) ise 14 maçta 17.2 sayı (yuzde 28.6 üçlük), 4.1 ribaund, 3.2 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekti. 1.91 cm boyundaki 2001 doğumlu oyuncu, şutör gard ve oyun kurucu pozisyonlarında görev yapıyor.