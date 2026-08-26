Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, olağanüstü genel kurulda Erciyes 38 FK Kulüp Başkanlığına seçilen Latif Ersoy ve yönetimini makamında ağırladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin önemli sportif değerlerinden biri olarak nitelendirdiği Erciyes 38 FK'nın yeni yönetimiyle başarıya ulaşacağına inandığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin spor başta olmak üzere farklı alanlardaki gelişimine katkı sunan şehir paydaşlarıyla istişarelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Erciyes 38 FK'nın gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda kulüp başkanlığına seçilen Latif Ersoy ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Erciyes 38 FK'nın yeni dönemdeki hedefleri ve Kayseri sporuna sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Başkan Büyükkılıç, Latif Ersoy ve yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileyerek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes 38 FK'nın Kayseri'nin önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, yeni yönetimin kulübü daha ileri noktalara taşıyacağına ve başarılarla buluşturacağına inandığını ifade etti.

Kent Konseyi ve Akademisyenlerden Ziyaret

Ayrıca Başkan Büyükkılıç, Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve beraberindeki Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Prof. Dr. Osman Özsoy, Tarihçi-Yazar Halit Erkiletlioğlu ve Prof. Dr. Atabey Kılıç'ı makamında ağırladı.

Büyükkılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ve beraberindeki kıymetli hocalara teşekkür etti.

Esnaf ve Sanatkârlardan Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve birlik yönetimi de Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretlerinden dolayı Kayseri Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır ve birlik yönetimine teşekkür etti.

Adli Tıp Kurumu Yönetiminden Başkan Büyükkılıç'a Ziyaret

Öte yandan Kayseri Adli Tıp Kurumu Başkanı Uzman Doktor Çetin Orak ve beraberindeki daire başkanları da Başkan Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Başkan Büyükkılıç, nazik ziyaretleri dolayısıyla Çetin Orak ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kayseri'yi her alanda kalkındırma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, ortak akıl ve istişare anlayışı doğrultusunda şehrin farklı kesimleriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

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