Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Belediyespor ile Osmangazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Triathle yarışları, sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sukaypark'ta düzenlenen Modern Pentatlon Triathle Bursa İl Birinciliği müsabakaları, her yaştan sporcuyu bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu yarışlar; U9, U11, U13, U15, U17, U19, Gençler, Açık Yaş ve Masterler kategorilerinde gerçekleştirildi. Sporcular, kategorilerinde dereceye girebilmek için hız, atış ve yüzme becerilerini bir arada sergileyerek kıyasıya mücadele etti.

Yarışmacılar, 25 metrelik koşunun ardından lazerli tabancayla atış yaparak parkura devam etti. Kategorilerine göre 300 veya 600 metrelik koşu etabını tamamlayan sporcular, ikinci atışın ardından yaş gruplarına göre 50, 100 veya 200 metre yüzdü. Son koşu etabını da tamamlayan yarışmacılar, zorlu parkuru başarıyla bitirdi. Organizasyon sonunda kategorilerinde ilk 4'e giren sporculara madalyaları, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan tarafından takdim edildi.

'BÜNYEMİZDE 5 BİN 200 LİSANSLI SPORCUMUZ BULUNUYOR'

Osmangazi'de spor organizasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini belirten Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan, 'Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın destekleriyle Osmangazi'yi sporun kalbi yapma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Osmangazi Belediyespor olarak 22 branşta faaliyet gösteriyor ve mücadele ediyoruz. Bünyemizde 5 bin 200 lisanslı sporcumuz bulunuyor. Dolayısıyla Osmangazi'de spor organizasyonları yıl boyunca hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Osmangazi'de, farklı branşlarda sportif başarıyı artırmayı hedefliyoruz. İlçemizde 12 ay boyunca, 365 gün sporla iç içe bir yaşam var. Osmangazi Belediyespor olarak, Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın destekleriyle tüm gücümüzle spora katkı sunmaya devam ediyoruz.' dedi.

Müsabakalara katılan sporcular ise zorlu parkurları başarıyla tamamlayarak dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.