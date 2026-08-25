AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 29-30 Ağustos tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Organizasyonda Maxi ve Süper Grup'ta toplam 22 otomobil mücadele edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yarış hafta sonu, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 15.00'te resmi antrenmanlarla başlayacak. Günün programı, saat 16.00'da gerçekleştirilecek sıralama turlarıyla devam edecek. 30 Ağustos Pazar günü ise saat 09.30'dan itibaren antrenmanlar ve Formula 3 test sürüşleri gerçekleştirilecek. Günün ilk yarışları saat 13.15'te, ikinci yarışları ise saat 16.45'te start alacak.

Hafta sonu boyunca ayrıca otomobil tutkunlarına yönelik TOSFED Track Faest etkinliği düzenlenecek. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, kendi otomobilleriyle TOSFED İstanbul Park pistine çıkma fırsatı bulacaklar.

30 Ağustos Pazar günü saat 11.45-12.45 arasında düzenlenecek pit yürüyüşü seansında sporseverler, takım garajlarını ve yarış otomobillerini yakından inceleyebilecek. Katılımcılar ayrıca pilotlarla bir araya gelerek imza alma ve fotoğraf çektirme fırsatı da yakalayacak.

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları, rekabetin yanı sıra pist deneyimleri ve otomobil tutkunlarına yönelik etkinlikleriyle sporseverlere dolu dolu bir hafta sonu sunacak.