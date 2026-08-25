BURSA (İGFA) - Geride kalan sezonu Süper Lig, Süper Kupa ve Federasyon Kupası zaferiyle kapatan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon öncesinde de fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Kupası yarı final karşılaşmasında Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Ortahisar Belediyespor ile karşı karşıya gelen Bursa ekibi, sahadan 45-20 galip ayrılarak finale yükselme başarısı gösterdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Emine Gökdemir, yarı final karşılaşmasının en değerli oyuncusu seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Üsküdar Belediyespor'u mağlup eden Armada Praxis Yalıkavak ile Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak final karşılaşmasına yine THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu ev sahipliği yapacak.