Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda eğitimler hızla devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, çocukların yaz tatilini sporla geçirmesine katkı sağlıyor.

Yaz döneminin başından bu yana devam eden eğitimlerde çocuklar, seçtikleri branşların temel tekniklerini öğrenirken düzenli spor yapma alışkanlığı da kazanıyor.

Sahalardan kortlara ve salonlara kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar, çocuk ve gençleri hareketli bir yaz döneminde buluşturuyor.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYORLAR

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, bu yıl atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, kano-kürek, karate, kick boks, masa tenisi, taekwondo, tenis, triatlon, voleybol ve yüzme olmak üzere toplam 22 farklı branşta yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Yaz tatilini sporla iç içe ve verimli bir şekilde geçiren çocuklar hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak keyifli vakit geçiriyor.