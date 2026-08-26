Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede yürüttüğü Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler için bu yıl ikincisi düzenlenen 'Spor Okulları Olimpiyatları' heyecanı başladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler için düzenlenen '2. Spor Okulları Olimpiyatları' başladı.

Büyük bir coşkuyla Selçuk Üniversitesi Futbol Sahası'nda düzenlenen Spor Okulları Olimpiyatları Açılış Töreni'nde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, 'Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve gençlik ve spor teşkilatlarımızla birlikte çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, ilçelerimizde sporun yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu güzel organizasyonun gerçekleştirilmesinde çok büyük emek sarf eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'İYİ Kİ VARSINIZ GENÇLER'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle bir arada olmaktan, onların heyecanını ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, '28 ilçemizden buraya taşıdığınız heyecanınızla, enerjinizle ve umutlarınızla Konya'mızda bir elmas gibi parlıyorsunuz. Sizler bu şehre çok yakışıyorsunuz. İyi ki varsınız gençler' dedi.

'BU GÜZEL TABLO BİZLERE BÜYÜK BİR GURUR VERİYOR'

Spor Okulları Olimpiyatları kapsamında azmin, disiplinin, kardeşliğin ve centilmence mücadelenin şehirdeki büyük buluşmasına hep birlikte şahitlik ettiklerini aktaran Başkan Altay, 'Üç gün boyunca sürecek olimpiyatlarımızda; atletizmden badmintona, basketboldan futbola, bocceden darta, masa tenisinden okçuluğa, voleyboldan yüzmeye kadar 11 farklı branşta büyük bir heyecan yaşayacağız. Konya'mızın 28 ilçesindeki Büyükşehir Belediyemizin Spor Okullarımızda eğitim alan 12 bin 180 öğrencimizin her biri bizim için çok kıymetli. Bu büyük spor ailesinin içerisinden seçilerek olimpiyatlarımıza katılan 1.500'ün üzerindeki genç sporcumuz, yeteneklerini sergileyecek ve ilçelerini en güzel şekilde temsil edecek' ifadelerini kullandı.

'BİRÇOK PROJEMİZLE GENÇLERİMİZ İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

Başkan Altay, çocukların ve gençlerin nerede yaşarsa yaşasın spora ulaşabilmesini, yeteneklerini keşfedebilmesini ve kendisini geliştirebilmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, 'Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzle, Spor Okullarımızla, Parkur Konya ile Bilgehane ve Lise Medeniyet Akademilerimizle, Amatör Spor Kulüplerimize verdiğimiz desteklerle, kamp alanlarımızla ve birçok projemizle gençlerimiz için gayret gösteriyoruz. Allah yolunuzu açık etsin, istikbalinizi parlak kılsın' değerlendirmesini yaptı.

'BURADA FARKLI İLÇELERİN FORMALARINI GİYSENİZ DE HEPİNİZ KONYA'NIN EVLATLARISINIZ'

Olimpiyatlara katılan bütün sporculara başarılar dileyen Başkan Altay, 'Buraya gelerek zaten önemli bir başarı elde ettiniz. Şimdi sizlerden; sahaya bütün gücünüzü, emeğinizi ve yüreğinizi koymanızı istiyorum. Mücadele edin, ter dökün, hedeflerinize inanın. Ancak her şeyden önce dostluğu ve kardeşliği daima koruyun. Unutmayın; burada farklı ilçelerin formalarını giyseniz de hepiniz aynı şehrin, Konya'mızın evlatlarısınız. Bu olimpiyatların sonunda elbette dereceler ve madalyalar olacak. Fakat inanıyorum ki burada kurulan dostluklar, kazanılan tecrübeler ve biriktirilen güzel hatıralar bütün madalyalardan daha değerli olacaktır. Evlatlarını spora teşvik eden kıymetli ailelerimize, gençlerimizin gelişimi için büyük bir özveriyle çalışan değerli çalışma arkadaşlarımıza, antrenörlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarımıza katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyor; müsabakaların dostluk, kardeşlik ve centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum. 2026 İlçe Spor Okulları Olimpiyatlarımızı büyük bir coşkuyla başlatıyoruz' sözleriyle konuşmasını tamamladı.