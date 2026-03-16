TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 22. haftasında oynanan Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol'u uzatmada 113-115 mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetine imza attı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 22. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'a konuk oldu. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan Bursa derbisine Alex Perez, Furkan Korkmaz, Hugo Besson, Sadık Emir Kabaca, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu.

Rakip sayılarına Hugo Besson ile karşılık vererek 4. dakikada 6-10 öne geçen konuk ekip, Marek Blazevic, Sadık Kabaca, Hugo Besson ve Alex Perez ile sayılar bulmaya devam ederken 7. dakikaya TOFAŞ'ın 16-20'lik üstünlüğüyle girildi. Çeyreğin sonunda Lynn Kidd ile skor bulan TOFAŞ, rakip sayılarına engel olamayınca ilk çeyrek 26-26 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci periyoda Marek Blazevic'in sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Lynn Kidd, Marek Blazevic, Tolga Geçim ve Jordan Floyd'un basketleriyle 14. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 31-40. Rakip sayıları karşısında Marek Blazevic, Jordan Floyd ve Lynn Kidd ile skor üretmeye devam eden Mavi Yeşilliler, Tolga Geçim, Alex Perez ve Hugo Besson'un sayılarıyla soyunma odasına 50-55 üstün girdi.

Üçüncü periyoda 6-0'lık seri ile başlayan Bursaspor Basketbol çeyrek başında 56-55 öne geçti. Bu seriye Furkan Korkmaz'ın üçlüğüyle son veren TOFAŞ, rakip sayılarına Sadık Kabaca ve Marek Blazevic ile karşılık verirken 25.30'da durum 68-65'e geldi. Tolga Geçim'in serbest atış sayılarıyla takibini sürdüren Mavi Yeşilli takım, Jordan Floyd ve Lynn Kidd'in sayılarıyla 27.40'ta durumu 71-71 eşitlese de son çeyreğe 78-76 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyodun başında Özgür Cengiz ve Jordan Floyd'un üçlükleriyle skoru 83-82'ye taşıyan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca bitime 6.28 kala fark 6'ya çıktı: 91-85. Moladan Tolga Geçim'in üçlüğü ve Jordan Floyd'un orta mesafeli basketiyle 5-0'lık seri ile dönen Mavi Yeşilliler, Alex Perez'in üçlüğü sonrası Hugo Besson'un serbest atış sayılarıyla son 3 dakika kala farkı 2'ye (98-96) çekti. Alex Perez'in üçlüğü sonrası Marek Blazevic'in basketleriyle bitime 45.9 saniye kala skoru 103-103 eşitleyen TOFAŞ, son hücumda istediği sayıyı bulamayınca maç bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatma bölümüne Marek Blazevic ve Hugo Besson'un basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Hugo Besson ve Özgür Cengiz'in basketleriyle bitime 2.50 kala 5 sayılık fark yakaladı: 106-111. Kalan bölümde de Alex Perez ve Marek Blazevic ile skor bulan TOFAŞ, son topu başarılı savununca parkeden 113-115 galip ayrıldı.

Bursaspor Basketbol karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 24 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Hugo Besson 20 sayı; Lynn Kidd 17 sayı; Alex Perez 16 sayı; Tolga Geçim 12 sayı ve Jordan Floyd 11 sayıyla oynadı. Milli oyuncu Yiğitcan Saybir ise sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 21 Mart Cumartesi günü evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile oynayacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 18 Mart Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Karditsa Iaponiki ile karşı karşıya gelecek. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak son 16 turu son hafta karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.