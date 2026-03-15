SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24. haftada deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında da 3-2 mağlup ettiği rakibine bu kez de şans tanımayan Büyükşehir Belediyespor, galibiyet hanesine bir yenisini daha ekledi.

Ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 10 yenilgiyle haftaya 7. sırada başlayan Belediyespor, 6 galibiyet, 16 yenilgiyle 11. basamakta bulunan rakibiyle Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Lider Sakarya potasında Teşvikiye'yi ağırlıyor
Lider Sakarya potasında Teşvikiye'yi ağırlıyor
Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden Bursa'nın Efeleri, ikinci sette de rakibinin 25-23'lük üstünlüğüne engel olamadı.

Ancak üçüncü sette daha etkili bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibine 25-22 üstünlük sağlarken, dördüncü setten de 25-19 üstün ayrıldı ve maçı tie-break setine taşıdı. Final setini de 15-11 alan Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan da 3-2 üstün ayrıldı ve üst üste 2 olmak üzere 13. galibiyetini elde etti. Belediyespor, ligin 25.haftasında 18 Mart 2026 Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.

