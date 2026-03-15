SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 24. haftada deplasmanda On Hotels Alanya Belediyespor'u 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - Ligin ilkyarısında da 3-2 mağlup ettiği rakibine bu kez de şans tanımayan Büyükşehir Belediyespor, galibiyet hanesine bir yenisini daha ekledi.

Ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 10 yenilgiyle haftaya 7. sırada başlayan Belediyespor, 6 galibiyet, 16 yenilgiyle 11. basamakta bulunan rakibiyle Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Büyük heyecanın yaşandığı karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybeden Bursa'nın Efeleri, ikinci sette de rakibinin 25-23'lük üstünlüğüne engel olamadı.

Ancak üçüncü sette daha etkili bir oyun sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibine 25-22 üstünlük sağlarken, dördüncü setten de 25-19 üstün ayrıldı ve maçı tie-break setine taşıdı. Final setini de 15-11 alan Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan da 3-2 üstün ayrıldı ve üst üste 2 olmak üzere 13. galibiyetini elde etti. Belediyespor, ligin 25.haftasında 18 Mart 2026 Çarşamba günü sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak.