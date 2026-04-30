Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 76. FIFA Olağan Kongresi için gittiği Kanada'da Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Syed Mohsen Gilani ile bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre 76. FIFA Olağan Kongresi'nin düzenleneceği Vancouver şehrinde gerçekleşen görüşmede Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları da yer aldı.

İki federasyon arasında gerçekleştirilebilecek muhtemel iş birliklerinin görüşülmesi adına en kısa zamanda İstanbul'da yeniden bir araya gelinmesi kararlaştırılan ve karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği buluşma sonunda Pakistan Futbol Federasyonu Başkanı Gilani, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na geleneksel şal hediye etti.