TOFAŞ U18 Genç Takımının da yer aldığı ve 7-12 Nisan tarihleri arasında Bosna Hersek'in Laktasi şehrinde gerçekleştirilecek 2026 Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor.

BURSA (İGFA) - Avrupa'nın önemli kulüplerinin 18 yaş altı takımlarının sahne aldığı Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü sezonu olan 2026 Youth BCL'de geri sayım başladı.

İlki TOFAŞ Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Bursa'da düzenlenen turnuva 7-12 Nisan 2026 tarihleri arasında Bosna Hersek'in Laktasi şehrinde gerçekleştirilecek. Turnuvada Almanya'dan Telekom Baskets Bonn ve Sırbistan'dan Spartak Office Shoes ile birlikte D Grubu'nda yer alacak olan TOFAŞ, Bosna Hersek'e ulaşırken Mavi Yeşilli kafileyi T.C. Banja Luka Başkonsolosluğu Başkonsolosu Can Aygün karşıladı.

Baş antrenörlüğünü Fırat Yavuz'un gerçekleştireceği TOFAŞ U18 Takımı, organizasyonun ilk gününü maç yapmadan geçirecek ve ilk maçında 8 Nisan Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00'de Spartak Office Shoes ile kozlarını paylaşacak.

Bursa ekibi gruptaki ikinci maçında ise 9 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle yine 21.00'de Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak.

Turnuva statüsüne göre 12 takım, her biri üçer takımdan oluşan dört grup halinde turnuvaya başlayacak. Grup aşamasının ardından grup liderleri yarı finalde eşleşecek ve galip gelen iki takım finalde şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar 5-8; üçüncü sırada tamamlayan takımlar ise genel klasmanda 9-12 için mücadele edecek. 2026 Youth BCL'de şampiyon 12 Nisan Pazar günü oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak.

Gençler Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar, BCL YouTube kanalı üzerinden yapılacak canlı yayınlarla dünya çapında izlenebilecek.