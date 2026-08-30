TOFAŞ Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı üçüncü hazırlık maçında deplasmanda Beşiktaş Basketbol'u 92-88 mağlup etmeyi başardı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 Sezonu hazırlıklarına devam eden TOFAŞ, üçüncü hazırlık maçında Beşiktaş Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maça Shavar Reynolds, Zach Nutall, Leon Harun Apaydın, Treshawn Thurman, Terrell Carter beşiyle başlayan Bursa ekibi, maçın başında 7-0'lık seri bulsa da ilk periyodu 22-20 geride tamamladı. İkinci periyodun başında Bryce Jones ve Berkay Gönül'ün basketleriyle öne geçmeyi başaran Bursa ekibi, rakip sayılarına Jamuni McNeace, Zach Nutall ve Shavar Reynolds ile karşılık verse de soyunma odasına 46-41 geride girdi.

Üçüncü periyodun başında Treshawn Thurman'ın sayılarıyla arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, top kayıpları sonrası rakip sayılarına engel olamayınca 22. dakikada fark çift hanelere çıktı: 55-45. Efe Postel ve Leon Harun Apaydın'ın üçlükleri sonrası Zach Nutall'ın serbest atış sayıları 27. dakikada farkı 4'e (60-56) indirirken, Treshawn Thurman'ın üçlüğü sonrası Bryce Jones'un serbest atışları 28.30'da 60-61 TOFAŞ'ı öne geçirdi. Rakibe 8-0'lık seri verince son çeyreğe 68-61 geride giren Mavi Yeşilliler, parkeden 92-88 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş karşısında TOFAŞ'ta Zach Nutall 17 sayı; Tre'shawn Thurman 13 sayı; Shavar Reynolds 11 sayı; Bryce Jones 11 sayı; Efe Postel 10 sayı ve Jamuni Mcneace 10 sayıyla oynarken; Terrell Carter 7 sayı; Berkay Gönül 3 sayı; Sadık Emir Kabaca 3 sayı; Leon Harun Apaydın 3 sayıyla katkı verdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1 Eylül Salı günü İstanbul'da Fenerbahçe Tarfin ile kozlarını paylaşacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından 2 Eylül'de kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.