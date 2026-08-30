Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, ligin ilk haftasında sahasında ağırladığı Güneysuspor'u 39-26 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, 2026-2027 Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde sezonu galibiyetle açtı.

Bursa Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da takip etti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi ekip, soyunma odasına 17-11 üstünlükle gitti. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdürerek aradaki farkı açan Nilüfer Belediyespor, sahadan 39-26'lık skorla galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü Erkek Hentbol Takımı, ligin ikinci haftasında 5 Eylül Cumartesi günü yine Üçevler Spor Tesisi'nde Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü'nü konuk edecek. Karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak.