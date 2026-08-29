Karatay Belediyesi ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu, Karatay Şehir Parkı'nda coşkulu ve eğlenceli bir atmosferde gerçekleştirildi.

KONYA (İGFA) - Konya'da farklı yaş gruplarından sporcuların katıldığı 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu'nda Karatay Şehir Parkı renkli görüntülere sahne oldu.

Karatay Şehir Parkı'nda oluşturulan parkurda sporcular, 2 kilometrelik güzergâhı üç tur halinde koşarak toplam 6 kilometrelik mesafeyi tamamladı. 18-29, 30-39, 40+, 40-49, 50-59 ve 60+ yaş olmak üzere 6 farklı kategoride düzenlenen yarışmalarda katılımcılar kürsüye çıkmak için kıyası bir mücadele verdi. 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu, sporun birleştirici gücüyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini bir araya getirdi.

Yarışma, 6 kilometrelik parkurda kıyasıya bir mücadeleye sahne olurken Karatay Belediyesi ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonla, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü öncesinde anlamlı bir spor etkinliğine imza atıldı.

Katılımcılar hem sportif mücadele ortaya koydu hem de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu hep birlikte yaşadı. Düzenlenen organizasyon ile sporseverler Karatay'da bir araya gelirken, dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Karatay Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen koşuya; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Spor Hizmetleri Müdürü Mustafa Mücahit Koç, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, Türkiye Atletizm Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ali Topal, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KILCA: BURAYA KATILAN HERKES BENİM GÖNLÜMDE BİRİNCİDİR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 30 Ağustos 2. Zafer Koşusu'nun ardından yaptığı konuşmada organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, 'Buraya katılan herkes benim gönlümde birincidir' dedi. Koşunun başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılca, organizasyonda görev alan hakemlere ve emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Karatay Belediyesi olarak çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirten Başkan Hasan Kılca, çocukların eğitim hayatlarının yanı sıra sportif ve sosyal yönden de desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Kılca, 'Karatay Belediyesi olarak sporun her aşamasında, her yaştan gençlerimizin yanında oluyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte gençlerimize, çocuklarımıza eğitim alanları dışında katkı sunmaya, tüm yaş kategorilerinde turnuvalar düzenleyerek onlara spora ve sporu sevdirmeye devam edeceğiz.' dedi.