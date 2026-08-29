Konya Büyükşehir Belediyesi'nin merkez dışındaki 28 ilçede yürüttüğü Yaz Spor Okulları'na katılan öğrenciler için bu yıl ikincisini düzenlediği 'Spor Okulları Olimpiyatları' büyük heyecana sahne oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra disiplin, dayanışma ve birlikte hareket etme becerilerini geliştirdiğine dikkati çekerek, bu anlayışla gençlerin sporun farklı branşlarıyla buluşmasına imkân sağlayan organizasyonlara önem verdiklerini söyledi.

Spor Okulları Olimpiyatları'nın öğrencilerin yıl boyunca edindikleri kazanımları ortaya koymaları açısından önemli bir organizasyon olduğunu belirten Başkan Altay, '28 ilçemizde düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarımıza katılan 12 bin 180 öğrencimiz arasından seçilen 1.500 genç sporcumuz olimpiyatlara katıldı. Bu yıl şehir merkezindeki 15 salon ve tesiste, 11 farklı branşta gerçekleştirdiğimiz Spor Okulları Olimpiyatları'nda toplam 454 müsabaka yapıldı. İlçelerimizi temsilen mücadele eden çocuklarımızın ve gençlerimizin ortaya koyduğu gayret bizleri gururlandırdı. Organizasyona katılan tüm öğrencilerimizi gösterdikleri gayret ve mücadeleden dolayı tebrik ediyor, emeği geçen antrenörlerimize, eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Konya'mızın dört bir yanında çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmaya, onların yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânlar sunmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Olimpiyatlara katılan öğrenciler de spor yaparak yeni arkadaşlıklar kurmanın ve ilçelerini temsil etmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, organizasyonda yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öğrenciler, kendilerine bu fırsatı sunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.

İLÇELERİN MADALYA DAĞILIMI

Farklı ilçelerden öğrencilerin mücadele ettiği organizasyonda dereceye giren sporcular, elde ettikleri başarılarla ilçelerini gururlandırdı. Olimpiyatlarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilerek organizasyon tamamlandı.

Madalya sıralamasında Ereğli 12 altın, 12 gümüş ve 8 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

Akşehir 8 altın, 7 gümüş ve 5 bronz; Çumra 6 altın, 2 gümüş ve 5 bronz; Seydişehir 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Kulu 3 altın, 3 gümüş ve 11 bronz; Ilgın 3 altın, 6 gümüş ve 4 bronz; Cihanbeyli 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Doğanhisar 2 altın, Hüyük 2 altın madalya ile sıralanırken; Beyşehir 1 altın, 5 gümüş ve 6 bronz; Bozkır 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Güneysınır 1 altın ve 1 bronz; Taşkent 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz; Halkapınar 1 gümüş; Kadınhanı 1 gümüş ve 1 bronz; Karapınar 1 gümüş; Emirgazi ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile sıralamada yer aldı.