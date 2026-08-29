Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Kuzuyayla'da düzenlediği Ultra Trail yarışmasında 50 kilometre ve 15 kilometre parkurunda toplam 905 sporcu sınırlarını zorlamak için sabahın erken saatinde yola çıktı. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelede olan yarışmacılar unutulmaz deneyim kazanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sporun her dalına sunduğu katkılarla büyük vizyon ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli turizm merkezlerinden Kartepe Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda, doğanın kalbinde adrenalin ve keşif dolu bir doğa sporları etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Ultra Trail yarışması sabah saatlerinde büyük coşkuyla start aldı. Büyükşehir Kocaeli Ultra gün boyunca sporun, birbirinden renkli etkinliklerle eğlencenin ve Bitinya Konseri ile müziğin buluşma noktası olacak.

İKİ YARIŞMAYA TOPLAM 905 SPORCU KATILDI

Türkiye'nin en uzun doğa turizmi parkurlarına sahip olan Kocaeli, Kuzuyayla'da Büyükşehir Ultra Trail yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Sabah 07.00'da 149 sporcunun katılımıyla start alan 50K Sisler Dağı etabında sporcular Kuzuyayla'nın eşsiz doğasında ilk mücadeleye başladı. Saat 10.00'da 756 sporcunun katıldığı 15K Geyik Patikası etabının startını ise Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş verdi. Kartepe'nin zorlu parkurlarında sınırlarını aşmak ve unutulmaz bir mücadele yaşamak için yola çıkan 905 sporcu bitiş çizgisinde büyük ödüllere uzanacak. Genel klasmanda birinciler 41 bin, ikinciler 35 bin, üçüncüler ise 30 bin TL'lik ödül kazanacak.