Uzunköprüspor'un Türkiye Kupası'ndaki Rakibi 3.Lig Ekibi Kartal Bulvar Oldu

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlarken, Edirne temsilcisi Uzunköprüspor'un 1. Eleme Turu'ndaki rakibi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle netleşti. Yapılan kura sonucunda kırmızı-beyazlı ekibin rakibi 3.Lig ekibi Kartal Bulvar Kartalimen Spor AŞ oldu.

TFF merkezindeki kura çekimine Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, Uzunköprüspor Kulübü Başkanı Kazım Çekinmez ve yönetim kurulu üyeleri katılarak kulübe destek verdi. Kura sonrası ortak bir açıklama yapan Başkan Ediz Martin ve Başkan Kazım Çekinmez, takımın kupada şehri en iyi şekilde temsil edeceğine inandıklarını belirterek, 'Şehrimizin takımı Uzunköprüspor'umuza bu zorlu ama gururlu yolculukta başarılar diliyoruz. Biz, son düdüğe kadar sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, bu şanlı formayı gururla taşıyan bir takım görmek istiyoruz. Bu yolda hep birlikte, tüm Uzunköprü olarak takımımızın yanındayız. Haydi Uzunköprü, kupada yolumuz açık, mücadelemiz daim olsun!' ifadelerine yer verdi.

Uzunköprüspor camiası, organizasyonda emeği geçen başta TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz olmak üzere tüm TFF yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Karşılaşma 16 Eylül Çarşamba günü Uzunköprü'de oynanacak.