Bursa Büyükşehir Belediyesi, deplasmana giden yeşil beyazlı taraftarlar için ulaşım desteği sağlarken gidemeyenleri Kültürpark göl kenarında buluşturdu. Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti, Kültürpark'ı bayram yerine çevirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Bursaspor'u her alanda desteklemeye devam ediyor. Trendyol 1'inci Lig'de dördüncü hafta mücadelesinde Metro Holding Kayserispor'un konuğu olan Yeşil Beyazlılara deplasman ulaşım desteği veren Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'ye gidemeyen taraftarları, Kültürpark göl kenarında buluşturdu.

Çok sayıda Bursaspor taraftarı, Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu dev ekranda karşılaşmayı heyecanla takip etti.

Özellikle ikinci yarısı büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı dev ekranda omuz omuza izleyen Bursalılar, yeşil beyazlıların 58 ve 77'nci dakikalarda gelen golleri ile Kültürpark'ı bayram yerine çevirdi.

Maçın bitiş düdüğü ile büyük bir sevinç yaşayan Bursalılar, hem deplasmana giden taraftarlara verdiği ulaşım desteği hem de Kültürpark'a kurduğu dev ekran için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

'BURSASPOR AŞKI YERE GÖĞE SIĞMAZ'

Bursaspor'u hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Bursaspor aşkı yere göre sığmaz. Kültürpark'ta dev ekran başında hemşehrilerimiz omuz omuza, tek yürek oldu. Sahadaki mücadelesi ve aldığı galibiyetten dolayı Bursaspor'umuzu gönülden tebrik ediyorum. Şehrimizin en güçlü markalarından biri olan Bursaspor'umuzu her alanda desteklemeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.