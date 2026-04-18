TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 27. hafta mücadelesinde evinde Beşiktaş GAİN'e 84-98 mağlup oldu.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Sadık Kabaca ile buldu. Rakip sayılarına Tolga Geçim ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi 3. dakikada skoru 8-8 eşitledi. Alex Perez ve Hugo Besson'un skor katkısıyla 6. dakikada 16-15 öne geçen ev sahibi takım, Yiğitcan Saybir ve Özgür Cengiz'in sayıları sonrası ilk periyodu 25-29 geride kapattı.

İkinci periyodun başında konuk takım farkı 9 sayıya (25-34) kadar çıkarırken, Furkan Korkmaz ve Hugo Besson'un basketleriyle arayı kapatmaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, 13. dakikada durumu 31-37 yapsa da 14. dakikada fark çift hanelere çıktı: 31-43. Rakibin 6-0'lık serisine Sadık Emir Kabaca'nın serbest atış sayısı son verirken, Hugo Besson'un üçlüğü sonrası Sadık Kabaca'nın basketleri 18. dakikada farkı 6'ya indirdi: 39-45. Çeyrek sonunda üst üste sayılar bulan Beşiktaş GAİN soyunma odasına 39-51 önde giren taraf oldu.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyoda Alex Perez, Sadık Kabaca ve Tolga Geçim'in basketleriyle hızlı bir giriş yapan TOFAŞ, (45-60) sonrası Alex Perez, Sadık Kabaca, Hugo Besson ve Furkan Korkmaz'un elinden bulduğu sayılarla 27. dakikaya girerken farkı 3'e indirdi: 59-62. Özgür Cengiz'in üçlüğü sonrası çeyrek sonunda Hugo Besson ile sayılar bulan Mavi Yeşilliler son periyoda 69-71 geride girdi.

Dördüncü periyoda 10-1'lik seri ile başlayan Beşiktaş GAİN 32.50'da 11 sayılık fark (70-81) yakalarken, bu seriye Alex Perez'in sayılarıyla son veren TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 5.56 kala durumu 74-81 yaptı. Kalan bölümde farkın açılmasını önleyemeyen Bursa temsilcisi, parkeden 84-98'lik skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş GAİN karşısında TOFAŞ'ta Hugo Besson 22 sayı; Sadık Emir Kabaca 19 sayı ve Alex Perez 16 sayıyla oynarken; Marek Blazevic ve Lynn Kidd ise kadroda yer almasına rağmen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmalarda forma giymedi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile yapacak. 25 Nisan Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak 28. hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak.