Bursaspor, evinde oynadığı maçta Somaspor'u 5-1 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. On binlerce Bursalı da şampiyonluk maçını Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan dev ekranlarda omuz omuza izledi.

BURSA (GFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi de kurduğu dev ekranlarla şampiyonluk maçını Bursaspor taraftarıyla buluşturdu.

Şehrin dört bir yanı Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil beyaz bayraklarla donatılırken, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba da maç öncesinde çocuklara Bursaspor bayrağı dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, maç öncesinde de taraftarlara binlerce Türk Bayrağı ve Bursaspor bayrağı dağıttı. Trafik lambalarına da 'Şampiyon Bursaspor' yazan Büyükşehir Belediyesi, yeşil beyaz sevdayı kentin her bir köşesine taşıdı.

Hüdavendigar Kent Parkı ve Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde kurulan dev ekranlarda şampiyonluk maçını izleyen on binlerce Bursalı, Bursaspor'un 5-1 kazandığı maçın bitiş düdüğüyle birlikte alanı bayram yerine çevirdi. Hem galibiyet hem de şampiyonluk coşkusunu yaşayan Bursalılar, organizasyon için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, şehir olarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Şampiyonluk coşkusunu yaşatmak adına Bursa'nın dört bir tarafına Bursaspor bayrakları astıklarını belirten Başkanvekili Biba, '40 binden fazla taraftarımız şampiyonluk coşkusunu statta yaşarken, bizler de iki farklı noktada dev ekran kurarak stada gelemeyen taraftarımızın aynı coşkuyu yaşamasına katkı sunduk. Binlerce Bursaspor bayrağı dağıttık. Şampiyonluk yolunda büyük emekleri olan Bursaspor Başkanı Enes Çelik'i, yönetimi, teknik ekibi, futbolcuları ve en önemlisi taraftarları tebrik ediyorum. Şampiyonluk, şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah seneye de Süper Lig'e çıkmanın coşkusunu hep birlikte yaşayacağız' dedi.