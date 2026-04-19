Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası yarı finali ilk maçında Slovakya temsilcisi MSK Iuventa Michalovce'yi sahasında 34-29 mağlup ederek final için avantaj elde etti.

BURSA (İGFA) - Bu sezon ligin yanı sıra Avrupa'da da fırtına gibi esen ve adını son 4 takım arasına yazdıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Slovakya ekibi karşısında ilk sınavı başarıyla geçti.

Kupada ilk olarak Yunan ekibi AEK'yı deviren, ardından İspanya temsilcisi Beti-Onak'ı safdışı bırakan, çeyrek finalde ise Yunan ekibi PAOK'u eleyerek adını yarı finale yazdıran Büyükşehir Belediyespor, Üçevler Spor Tesisleri'nde karşılaştığı MSK Iuventa Michalovce karşısında maça istediği gibi başlayamadı.

Karşılaşmanın 12. dakikasını 7-4 geride geçen, 17. Dakikada skoru 8-8'e getirerek dengeleyen Büyükşehir Belediyespor, mücadelenin 21. dakikasında 11-10'luk skorla maçta ilk kez öne geçerken, 25. Dakikada skoru 14-12'ye getirdi ve ilk yarıyı da 17-15 önde tamamladı.

İkinci yarıya oldukça etkili başlayan Belediyespor, ilerleyen dakikalarda farkı açtı. Karşılaşmanın 34. dakikasını 20-16 önde geçen, 48. Dakikada skoru 30-23 yaparak farkı 7 sayıya çıkartan Büyükşehir Belediyespor, kalan bölümde rakibinin farkı indirmesine izin vermedi. Karşılaşmadan 34-29 galip ayrılan Belediyespor, final yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın rövanşını 26 Nisan 2026 Pazar günü Slovakya'da oynayacak ve rövanş maçını 4 sayıyla bile kaybetse adını finale yazdıracak.